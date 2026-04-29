पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को राहत! इस बड़े मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई अंतरिम रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री को यह राहत चुनाव आचार संहिता से जुड़े एक मामले में दी है. हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की गिरफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट के अगले आदेश तक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को करेगा.

क्या है मामला

दारा सिंह चौहान पर चुनाव आचार संहिता को लेकर यह मामला वर्ष 2009 में दर्ज कराया गया था. यह मामला धारा 171F और 188 के तहत मोहम्मदबाद थाने में दर्ज कराया गया था. आरोप है कि दारा सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार के लिए बैठक की थी. पुलिस ने आरोपों की जांच करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए दारा सिंह चौहान को समन जारी किया था. इसके बाद दारा सिंह चौरान ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के खिलाफ होईकोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की और दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को करेगा.

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