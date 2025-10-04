'तुम मर जाओ...' वैवाहिक कलह के बाद गुस्से में कहे गए तो नहीं माना जाएगा उकसावा, इलाहाबाद HC ने कर दी ये कड़ी टिप्पणी

Allahabad High Court News: वैवाहिक कलह के कारण हुई आत्महत्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. हाई कोर्ट का कहना है कि वैवाहिक कलह और आपसी मतभेद के बाद अगर पति या पत्नी में किसी ने आत्महत्या की तो कोर्ट उसे उकसावा नहीं मानेगा. ये टिप्पणी हाई कोर्ट की औरैया से जुड़े आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में हुई है.

अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक कलह और घरेलू जीवन में मतभेद काफी आम है. अगर इसकी वजह से पति या पत्नी में से कोई भी आत्महत्या कर लेता है तो यह नहीं माना जा सकता कि मृतक ने उनके उकसाने के कारण आत्महत्या की.

सेशंस जज का आदेश रद्द

हाई कोर्ट ने साफ किया है कि वैवाहिक झगड़े के दौरान उसे मर जाना चाहिए कहना और उसके बाद मृतक द्वारा आत्महत्या करना आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने रचना देवी, फिरोज और कमला देवी की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी की. इसके साथ ही सेशंस जज के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, याचिकाकर्ताओं ने मामले के हिसाब से हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल करते हुए औरैया के सत्र न्यायाधीश द्वारा 19 अक्टूबर 2023 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी. सत्र न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 227 के तहत याचिकाकर्ताओं के उन्मोचन आवेदन को खारिज किया था. 14 नवंबर 2022 को सभी के खिलाफ औरैया के थाना दिबियापुर में आईपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था.

औरैया कोर्ट के फैसले को चुनौती

नवंबर 2023 में हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने औरैया कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से ये प्रार्थना की थी कि हाईकोर्ट इस मामले में सत्र न्यायालय में पुनरीक्षणकर्ताओं के खिलाफ शुरू की गई. संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की कृपा करे. इस मामले में सत्र न्यायालय ने महिला और उसके माता-पिता द्वारा अपने पति को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोप में धारा 306 के तहत मुकदमे का सामना कर रही महिला द्वारा दायर बरी करने की अर्जी को खारिज किया था.

हाई कोर्ट ने क्या कहा था?

इस मामले में दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक झगड़े के दौरान 'उसे मर जाना चाहिए' कहना और उसके बाद मृतक द्वारा आत्महत्या करना आईपीसी की धारा 306 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता कि उकसावे के कारण मृतक ने आत्महत्या की थी. आरोप था कि मृतक (पति), जिसका विवाह लगभग सात साल पहले याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) से हुआ था. उसने अपनी पत्नी और उसके माता-पिता के हाथों लगातार उत्पीड़न और अपमान के कारण आत्महत्या कर ली थी.

ये भी लगे संगीन आरोप

ये भी आरोप था कि मृतक के खिलाफ पहले याची पत्नी ने आईपीसी की धारा 498-ए, 323, 504, 506 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज हुआ था और समझौते के बावजूद उसने इसे वापस नहीं लिया था. उस FIR में कहा गया था कि 8 नवंबर 2022 को पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 और 3 (मृतक के ससुराल वाले) उसके ससुराल आए और झगड़े के दौरान कथित तौर पर मृतक से कहा कि उसे मर जाना चाहिए.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण

इसके बाद पति ने 13 नवंबर 2022 को आत्महत्या कर ली थी. जांच के बाद पत्नी और उसके माता-पिता के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुआ था. उस पर सत्र न्यायालय ने संज्ञान लिया. फिर 19 अक्टूबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने उनकी बरी करने की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

