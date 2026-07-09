Add Zee Business As A Preferred Source
App

सैय्यद सालार गाजी की मजार पर बवाल, दोनों पक्षों के दावों के बीच पुलिस कर रही जांच

kaushambi News: कौशांबी जिले में सैय्यद सालार गाजी की मजार पर तोड़फोड़ और मारपीट के आरोप सामने आए हैं. मजार प्रबंधन ने 25–30 लोगों पर हमला और नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है.

Source:ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
Published: Jul 09, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:28 PM IST
सैय्यद सालार गाजी की मजार पर बवाल, दोनों पक्षों के दावों के बीच पुलिस कर रही जांच

About the Author

ALI MUKTEDA

ALI MUKTEDA

10 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. 17 दिसंबर 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पहले सहारा टीवी में रिपोर्टर के रूप में काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'संध्या संवाद' से मिनटों में सुलझी समस्या, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिले 89 लाख
Lucknow news41 min ago
2
Azamgarh news44 min ago
3
Om Prakash Rajbhar57 min ago
4
Lucknow new1 hr ago
5
firozabad latest news1 hr ago