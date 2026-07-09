सैय्यद सालार गाजी की मजार पर बवाल, दोनों पक्षों के दावों के बीच पुलिस कर रही जांच

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Kaushambi Shrine Dispute: कौशांबी जिले में सैय्यद सालार गाजी की मजार के गेट और एक अन्य मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. मजार के जिम्मेदार लोगों ने आरोप लगाया है कि 25 से 30 लोगों का एक समूह मौके पर पहुंचा और धर्मांतरण तथा लव जिहाद का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की. विरोध करने पर मजार के मौलवी के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और मजार की मरम्मत कराए जाने का आश्वासन दिया है.
क्या है पूरा मामला?
मामला कोखराज थाना क्षेत्र के शहजादपुर उपहार गांव का है. आरोप है कि बाइकों से आए 25 से 30 लोगों ने सैय्यद सालार गाजी की मजार के गेट और पास स्थित एक अन्य मजार में तोड़फोड़ की. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि घटना के दौरान धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया.
इतना ही नही मजार पर रहने वाले अजीम बाबा ने जब तोड़फोड़ का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया है. उधर जिला सयोजक बजरंगदल धीरेंद्र सिह का भी एक वीडियो आया है. जिसमे उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से सूचना मिल रही थी कि वहां धर्म परिवर्तन और महिलाओं का शोषण हो रहा है. पानी मे नशीला पदार्थ मिला या जाता है. आज मौके पर गया तो 30 से 40 महिलाएं थी, वहां ऐसा कार्यक्रम हो रहा था. 4 लोग पकड़े गए है. मजार में तोड़फोड़ की बात ग़लत है. वहां की जनता का आक्रोश है.
मंझनपुर के रहने वाले चंदन कुमार ने बताया कि 2 माह पहले हम मजार गए थे. दिखाने सुनाने के लिए तो वहां पर हमसे 5 सौ रुपए लिए गए. लेकिन कोई फ़ायदा नही हुआ. आज फिर हम गए तो मौलवी साहब ने कहा कि अब ठीक हो जाएगा. 5 हज़ार रुपए लगेंगे. और आप मुस्लिम धर्म से जुड़ जाइये. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और शिकायत के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.