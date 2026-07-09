सैय्यद सालार गाजी की मजार पर बवाल, दोनों पक्षों के दावों के बीच पुलिस कर रही जांच

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया. पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराए जाने का आश्वासन भी दिया गया है. उधर जिला सयोजक बजरंगदल धीरेंद्र सिह का भी एक वीडियो आया है. जिसमे उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से सूचना मिल रही थी कि वहां धर्म परिवर्तन और महिलाओं का शोषण हो रहा है. पानी मे नशीला पदार्थ मिला या जाता है. आज मौके पर गया तो 30 से 40 महिलाएं थी, वहां ऐसा कार्यक्रम हो रहा था. 4 लोग पकड़े गए है. मजार में तोड़फोड़ की बात ग़लत है. वहां की जनता का आक्रोश है.