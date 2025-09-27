पहले टोन सही करिये...सपा MLC मान‍ सिंह यादव और एडीसीपी विजय आनंद के बीच कहासुनी

Prayagraj News: प्रयागराज में सपा एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव और एडीसीपी के बीच कहासुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सुना जा सकता है कि एडीसीपी, एमएलसी मान सिंह यादव को अपनी टोन सही करने को कह रहे हैं. इसके बाद एमएलसी मान सिंह यादव भड़क गए और एडीसीपी को कह दिया कि आपसे ज्‍यादा पढ़ा-लिखा हूं..

यह है पूरा मामला

दरअसल, सपा के जिला उपाध्‍यक्ष अकमल इमाम ने सोशल मीडिया पोस्‍ट पर आई लव मोहम्‍मद लिख दिया. इसके बाद पुलिस ने सपा नेता अकमल इमाम को गिरफ्तार कर ले गई. इसकी भनक सपा के अन्‍य नेताओं को हुई तो वह अकमल इमाम की रिहाई के लिए शनिवार दोपहर करीब 12 बजे डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत के दफ्तर पहुंच गए. इनमें सपा एमएलसी मान‍ सिंह यादव भी शामिल थे.

डीसीपी को फोन मिलाया

डीसीपी कुलदीप सिंह गुणावत के ऑफ‍िस में न होने पर उन्‍होंने फोन म‍िला दिया. डीसीपी ने एक घंटे में ऑफ‍िस को कहा. हालांकि, डीसीपी कुछ ही देर में ऑफ‍िस आ गए. उधर, सपा एमएलसी मान सिंह यादव डीसीपी को देखकर ऑफ‍िस में धरने पर बैठ गए. इस पर मान सिंह यादव ने डीसीपी से कहा कि आपने फोन पर कहा कि एक घंटे में आऊंगा, आप दो ही म‍िनट में आ गए. ये क्‍या मजाक चल रहा है?. इस बीच डीसीपी के पास खड़े एडीसीपी यमुनापार एंड ट्रैफ‍िक विजय आनंद ने कुछ बोला. इस पर एमएलसी मान सिंह यादव ने कहा कि एक लोग बात करेंगे या दोनो लोग?.

'पहले टोन सही करके बात करिये'

मान सिंह यादव के यह वक्‍त्‍व सुनकर एडीसीपी विजय आनंद ने कहा कि पहले तो आप टोन सही करके बात कर‍िये. इसके बाद मान सिंह यादव भड़क गए और कहने लगे आपसे ज्‍यादा पढ़ा-लिखा हूं. मुझे डेमोक्रेसी सिखाओगे आप?. उनकी बहस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि मान सिंह यादव सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं. इलाहाबाद-झांसी से शिक्षक एमएलसी हैं. 2022 विधानसभा चुनाव में वह सिराथू विधानसभा प्रभारी भी बनाए गए थे.

