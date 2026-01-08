अमिताभ बच्चन के पैतृक गांव में चलेगा बुलडोजर? बिग बी के गांव में बनेगा ज्ञान का नया मंदिर

Pratapgarh News: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का पैतृक गांव बाबूपट्टी एक बार फिर चर्चा में है. यहां स्थित हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल लाइब्रेरी अपनी जर्जर हालत के कारण अब इतिहास बनने जा रही है. छत से टपकते पानी और दरकती दीवारों को देखते हुए प्रशासन ने इसे खतरनाक घोषित कर दिया है. ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर डीपीआरओ ने पीडब्ल्यूडी को इसके ध्वस्तीकरण के लिए पत्र भेज दिया है.

जया बच्चन ने किया था उद्घाटन

बता दें कि साल 2006 में खुद जया बच्चन और अमर सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह इमारत खंडहर में तब्दील हो गई. अब पुरानी यादों को सहेजने के लिए प्रशासन यहां 60 लाख की भारी-भरकम लागत से एक आधुनिक और हाईटेक लाइब्रेरी बनाने जा रहा है. यानी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए अब जर्जर ढांचे को ढहाकर ज्ञान का नया मंदिर तैयार होगा.

करोड़ों रुपये से गांव की बदलेगी सूरत

बाबूपट्टी गांव को हरिवंश राय बच्चन प्रबोधन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र ने गोद ​लिया है. संस्था की ओर से मातृ भूमि योजना के तहत गांव को विकसित किया जा रहा है. गांव में हाईटेक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. करोड़ों रुपये से गांव की सूरत बदलने की कोशिश की जा रही है. गांव में चौड़ी चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इसके अलावा गांव में लाइब्रेरी, कॉलेज, गार्डन और स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है. वहीं गेस्ट रूम भी बनाया जा रहा है. कंप्यूटर, फर्नीचर की भी व्यवस्था की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

गांव में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी?

बाबूपट्टी गांव में एक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा. सीसी रोड, शुद्ध पेयजल, सोलर स्ट्रीट लाइट, संस्कृतिक भवन, सार्वजनिक स्वच्छता गृह, एम्बुलेंस वाहन, सार्वजनिक उद्यान, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर गांव में चौक, व्यक्तिगत शौचालय, बस स्टॉप, बैंक ग्राहक सेवा केंद्र, माध्यमिक और जूनियर स्कूल, पुस्तकालय का पुनरुद्वार प्रमुख होगा.

गांव में बच्चन परिवार की संपत्ति नहीं

ग्रामीणों का कहना है कि बाबूपट्टी हरिवंश राय बच्चन का गांव जरूर है, लेकिन यहां उनकी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि उनके पैतृक निवास स्थान पर लाइब्रेरी बनाई गई है. इसके अलावा उनके नाम कोई जमीन दर्ज नहीं है. अब नई लाइब्रेरी में हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं रखी जाएंगी. बाबूपट्टी से जुडीं स्मृतियों को भी सहेजा जाएगा. गांव वालों को खुशी है कि लाइब्रेरी समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. इससे गांव के बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़ सकेंगे.

यह भी पढ़ें : Magh Mela 2026: माघ मेला बना धर्म-अध्यात्म के साथ आर्थिक समृद्धि का संगम, श्रद्धालुओं की भीड़ पर्यटन को दे रही रफ़्तार

यह भी पढ़ें : 2250 मेलों वाला प्रदेश.. आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम, जानिये यूपी के प्रसिद्ध मेलों की पूरी कहानी