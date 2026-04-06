खुदाई में मिली सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन मूर्ति... रहस्य या चमत्कार? दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद क्षेत्र में खुदाई के दौरान एक 200 साल पुरानी मूर्ति मिलने की खबर ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. खुदाई के दौरान 200 साल पुरानी मूर्ति मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुटना शुरू हो गए. मूर्ति को देखने के लिए कुछ ही देर में लोगों की भीड़ लग गई. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मूर्ति की पूजा करने के लिए भी जुटने लगे.

काफी प्राचीन बताई जा रही मूर्ति

जानकारी के अनुसार, स्थानीय क्षेत्र में चल रही खुदाई के दौरान जमीन के भीतर से यह मूर्ति निकली. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मूर्ति की बनावट काफी आकर्षक और प्राचीन मालूम हो रही है, जिससे लोगों में उत्सुकता और आस्था दोनों बढ़ गई.

मूर्ति को देख भक्तिमय हुआ माहौल

मूर्ति मिलने की खबर आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई. कई लोग इसे आस्था से जोड़ते हुए मौके पर ही पूजा-अर्चना करने लगे. श्रद्धालुओं का मानना है कि यह कोई धार्मिक महत्व की मूर्ति हो सकती है, जिसके चलते माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया.

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सूचना मिलते ही सक्रिय हुआ प्रशासन

मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. अधिकारियों ने मौके का जायजा लेते हुए कहा है कि मूर्ति की वास्तविक उम्र और ऐतिहासिक महत्व का पता लगाने के लिए जांच कराई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पुरातत्व विभाग की टीम को भी बुलाया जा सकता है, ताकि इस महत्वपूर्ण खोज की सही जानकारी सामने आ सके.

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एटा में मू्ति और घंटे चोरी

एक तरफ जहां खुदाई में मिली प्राचीन मूर्ति की पूजा को प्रतापगढ़ में जनसैलाब उमड़ा आया तो उधर एटा में अज्ञात चोरों ने मंदिर से मूर्ति और घंटे चोरी कर लिये. घटना थाना सकरौली क्षेत्र के नगला झडू की है. चोरी की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं सूचना पाकर एसएचओ सकरौली नित्यानंद पांडे भी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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