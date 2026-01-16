Prayagraj news: माघ मेले में देर रात फिर लगी आग, शिव धर्मार्थ कल्याण संस्थान का टेंट जलकर राख, एक व्यक्ति झुलसा

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज माघ मेले में देर रात फिर से आग लगने की खबर सामने आई. आग की घटना शिव धर्मार्थ कल्याण संस्थान के शिविर से आई. आग लगने से शिविर का टेंट जलकर पूरी तरह से राख हो गया. इस हादसे में शिविर में रहने वाला एक व्यक्ति भी झुलस गया. झुलसे व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को बुझाया. आग लगने की ये तीसरी घटना है.

कैसे लगी शिविर में आग-सीएफओ, माघ मेला ने बताया

सीएफओ, माघ मेला अनिमेष सिंह ने बताया कि 11 बजकर 8 बजकर सूचना मिली कि गणपति और अन्नपूर्णा मार्ग पर जो क्रॉसिंग है वहां पर शिविर में आग लग गई है. हमारे बाइक्स दो मिनट के अंदर वहां पर पहुंची और आग को बुझाया. एक् व्यक्ति घायल हो गया जिसे हमने फौरन अस्पताल में भर्ती कराया. आग कैसे लगी होगी इस बाबत उन्होंने बताया कि आग हो सकता है कि अखंड लौ या दीप से लगी हो सकती है. अभी जांच की जा रही है.

बुधवार को भी आग की घटना

बुधवार को माघ मेला के सेक्टर 4 तुलसी मार्ग स्थित बड़े ब्रह्म छोटे ब्रह्म आश्रम मेंअज्ञात कारणों से आग लग गई थी. इस आग में आधे दर्जन टेंट जलकर राख हो गए. जानकारी के मुताबिक इस आश्रम में करीब दर्जन भर से अधिक लोग थे, जो पूजा में व्यस्त थे. इसी दौरान टेंट के पीछे से आज भड़की. कुछ दूर स्थित कल्पवासी फायर स्टेशन के दमकल कर्मियों की नजर उस पर पड़ी. फिर आनन-फानन में मौके पर पहुंचकर लिफ्ट फायरमैनो की मदद से आग पर काबू पाया गया.

मंगलवार को भी आग लगने की घटना

इससे पहले मंगलवार को भी माघ मेले में आग लगने की खबर मिली थी. काली मार्ग सेक्टर 5 स्थित रामनाम एवं मानस प्रचार संघ के शिविर में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई थी. आग लगने से श्रद्धालुओं में अफरातफरी मच गई थी. शिविर में करीब 50 कल्पवास थे, जो जान बचाकर भागे. सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया. इस आग में दो टेंट जलकर राख हो गए. टेंटों में रखा करीब एक लाख रुपये नकद समेत गृहस्थी का सारा सामान जल गया था.

