माघ मेले में फिर लगी भीषण आग, मकर संक्रांति स्नान से पहले बड़ा हादसा! 20 से ज्यादा शिविर जलकर खाक

Prayagraj news: माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान से पहले बड़ा हादसा होते होते टल गया. बुधवार को एक बार फिर से माघ मेला क्षेत्र में आग लग गई. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 14, 2026, 06:47 PM IST
Fire in Magh Mela 2026: प्रयागराज माघ मेला में बुधवार को एक बार फिर से आग लगने की घटना सामने आई है. ​आग लगने पर शिविर में अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा है कि शिविर में रखा सामान जलकर राख हो गया. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है. एक दिन पहले भी माघ मेले क्षेत्र के सेक्टर पांच में आग लग गई थी. आज दूसरी बार माघ मेले में आग लग गई. 

