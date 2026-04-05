प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में अंसार अहमद की बढ़ी मुश्किलें, मृतकों के परिजनों को देनी होगी आर्थिक मदद, इनकार पर कार्रवाई

Prayagraj Cold Storage Collapse Case: प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसे में गिरफ्तार सपा नेता व पूर्व मंत्री अंसार अहमद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. श्रम विभाग ने मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए अंसार अहमद को नोटिस जारी किया है. 61 लाख 38 हजार 750 रुपये की क्षतिपूर्ति की नोटिस जारी की गई है. बताया जा रहा है कि उप श्रम आयुक्त कार्यालय में ड्राफ्ट के रूप में क्षतिपूर्ति धनराशि जमा करने के लिए नोटिस दी गई है.

मृतकों के परिजनों को दिलाई जाएगी आर्थिक मदद

मृतक सरोज उर्फ बिल्लर चौधरी (36) के परिजनों को 14 लाख 59 हजार 800 रुपये क्षतिपूर्ति देनी होगी. जबकि, मसिंदर (20) के परिजनों को 16 लाख 80 हजार रुपये देना होगा. वहीं, ज्योविस कुमार (22) के परिजनों को 16 लाख 60 हजार 275 रुपये की क्षतिपूर्ति देनी होगी. इसके अलावा जगदीश (42) के परिजनों को 13 लाख 38 हजार 675 रुपये देने होंगे.

प्रयागराज हादसे में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

इतना ही नहीं क्षतिपूर्ति नहीं देने पर श्रम विभाग ने विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है. अगर अंसार अहमद ने क्षतिपूर्ति नहीं दी तो पूर्व मंत्री के खिलाफ पीड़ितों की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हो सकती है. आपको बता दें, फाफामऊ के चंदापुर में प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर आदर्श कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे चार मजदूरों की मौत हो गई थी. जबकि 18 लोग घायल हो गए थे.

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निर्माण में कई जगह नियमों का उल्लंघन

इस हादसे के बाद उप निदेशक कारखाना, उद्यान विभाग, पीडब्ल्यूडी, अग्निशमन विभाग, यूपीसीडा और पीडीए से जांच कराई गई. जिसके बाद विभागों से मिली जांच रिपोर्ट से कोल्ड स्टोर के निर्माण में कई जगह नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ. पीडब्ल्यूडी की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि पिलर पहले से ही काफी कमजोर थे और सीलन के कारण अंदर लगी सरिया पर भी जंग (रस्ट) लग चुकी थी.

उप निदेशक कारखाना की रिपोर्ट में खुलासा

इतना ही नहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि छत पर लगे स्टील बार को ठीक से कवर नहीं किया गया, जिससे छत काफी कमजोर हो चुकी थी. इसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि भवन निर्माण में तकनीकी सावधानी नहीं बरती गई और भवन का अनुरक्षण भी नियमित रूप से नहीं किया गया. जबकि, उप निदेशक कारखाना की रिपोर्ट में बताया गया कि कोल्ड स्टोर को कारखाना परिसर एवं भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने से पूर्व परिसर एवं भवन का नक्शा और स्थायित्व का प्रमाणपत्र तैयार कराकर नक्शे का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन नहीं कराया गया. नियमानुसार शुल्क जमा कर कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीकरण कराकर लाइसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया.

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