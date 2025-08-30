विपक्ष के नेताओं को भ्रम हो गया...बिहार में राहुल गांधी,अखिलेश और तेजस्वी की संयुक्त रैली पर अनुप्रिया पटेल ने साधा निशाना
विपक्ष के नेताओं को भ्रम हो गया...बिहार में राहुल गांधी,अखिलेश और तेजस्वी की संयुक्त रैली पर अनुप्रिया पटेल ने साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:15 PM IST
Prayagraj News
Prayagraj News

प्रयागराज/मो.गुफरान: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी, अखिलेश और तेजस्वी यादव की संयुक्त जनसभा को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इंडी गठबंधन के नेता भ्रम में हैं, उन्हें लग रहा है कि वह एक साथ आएंगे तो जनता उनके साथ आ जाएगी. अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि बिहार की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार पर अपनी मोहर लगाने जा रही है. 

वोट चोरी के आरोपों पर दिया बयान
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिस तरह से बिहार में बदलाव हुए हैं उससे आम मतदाताओं में जनता का विश्वास कायम है. नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है, उन्होंने विश्वास जताया है कि एक बार फिर से बिहार में सुशासन की सरकार बनेगी. राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उसमें कोई दम नहीं है. चुनाव आयोग एज संवैधानिक संस्था है और उसका काम है फर्जी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना. 

विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटीं
अनुप्रिया पटेल ने कहा यह एक माहौल बनाने का प्रयास है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार की जनता उन्हें जवाब दे देगी. अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार और अधिक मजबूती से बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी होगी. वहीं 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा उनकी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है. प्रदेश भर में बूथ कमेटियां गठित की जा रही हैं. 

संजय निषाद की नाराजगी पर कही ये बात
संजय निषाद के एनडीए से नाराजगी के बयानों पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं के कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी हो सकती है. लेकिन एनडीए के सभी सहयोगी दल पूरी निष्ठा के साथ 2027 में साथ खड़े रहेंगे, चाहे उनकी पार्टी हो या फिर राजभर और आरएलडी, सभी दल एनडीए के साथ हैं. अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पीडीए की बात भले ही अखिलेश यादव करतें हों, लेकिन सभी जातियां और सारा पीडीए एनडीए के साथ है.

1990 वाला भारत नहीं....गोंडा में राहुल गांधी और डोनाल्‍ड ट्रंप पर बरसे बृजभूषण शरण सिंह

 

;