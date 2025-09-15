कौन हैं कृष्णा पटेल? 2027 चुनाव से पहले पांचवीं बार अपना दल कमेरावादी की म‍िली कमान
कौन हैं कृष्णा पटेल? 2027 चुनाव से पहले पांचवीं बार अपना दल कमेरावादी की म‍िली कमान

Prayagraj News: कौशांबी के सिराथू में आयोजित अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कृष्‍णा पटेल के नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिंदाबाद के नारे लगाए शुरू कर दिए. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:15 PM IST
Krishna Patel
Krishna Patel

Prayagraj News: अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बड़ा फैसला लिया गया. कृष्णा पटेल को सर्वसम्मति से पांचवीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. कौशांबी के सिराथू में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्‍न हुआ. कृष्‍णा पटेल कोई और नहीं सिराथू से विधायक पल्‍लवी पटेल की मां और सोने लाल पटेल की पत्‍नी हैं. 

सिराथू में राष्‍ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 
सिराथू में आयोजित अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कृष्‍णा पटेल के नाम की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिंदाबाद के नारे लगाए शुरू कर दिए. मंच से कृष्णा पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद उत्साह का माहौल बन गया. पार्टी नेताओं ने इसे एकजुटता और संगठन की मजबूती का प्रतीक बताया. इस दौरान सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि यह अधिवेशन न केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह 2026 के जिला पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने में भी अहम भूमिका निभाएगा. 

पंचायत चुनाव में रहेगी नजर 
पल्‍लवी पटेल ने कहा कि सिराथू में अधिवेशन का आयोजन इसलिए किया गया ताकि इन चुनावों की दिशा और दशा को मजबूत किया जा सके. पल्लवी पटेल ने कहा कि वर्तमान में जातिगत आरक्षण और नौकरियों को लेकर समाज के कमजोर वर्गों का शोषण हो रहा है. उन्होंने एसआईआर के नाम पर होने वाले अन्याय का जिक्र करते हुए कहा कि इसका विरोध करना पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है. उन्होंने राष्ट्रीय जनगणना की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जनगणना से हर समाज की संख्या स्पष्ट होगी, जिससे शिक्षा, नौकरी, आय, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी. 

वंचितों और शोषितों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध 
वहीं, कृष्णा पटेल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष को और तेज करें. उन्होंने कहा कि अपना दल कमेरावादी हमेशा से वंचितों और शोषितों की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. यह अधिवेशन सामाजिक बदलाव और संगठनात्मक एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. अधिवेशन में पार्टी के भविष्य की योजनाओं, सामाजिक मुद्दों और आगामी चुनावों की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

;