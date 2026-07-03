UP Politics: सपा को तगड़ा झटका, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा कांग्रेस में शामिल

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ पहुंचते ही समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली. यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अर्चना पांडा को पार्टी में कराया शामिल.