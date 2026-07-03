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UP Politics: सपा को तगड़ा झटका, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा कांग्रेस में शामिल

UP Politics: सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा ने लखनऊ में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है. बुलंदशहर की रहने वाली वरिष्ठ नेत्री अर्चना पांडा के पाला बदलने से क्षेत्रीय राजनीति में मचेगा हड़कंप.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:28 AM IST
UP Politics: सपा को तगड़ा झटका, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा कांग्रेस में शामिल
Image Credit: Prayagraj NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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