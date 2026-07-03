UP Politics: सपा को तगड़ा झटका, महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा कांग्रेस में शामिल

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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ पहुंचते ही समाजवादी पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. सपा महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव अर्चना पांडा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली. यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अर्चना पांडा को पार्टी में कराया शामिल.
थामा कांग्रेस का दामन
बुलंदशहर की रहने वाली अर्चना पांडा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा. अर्चना पांडा समाजवादी पार्टी महिला सभा में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर जिम्मेदारी निभा रही थीं.
मिलेगी संगठन को मजबूती
कांग्रेस नेताओं ने उनके पार्टी में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे संगठन को मजबूती मिलेगी. वहीं, अर्चना पांडा के कांग्रेस में आने को आगामी चुनावों से पहले सपा के लिए एक राजनीतिक झटका माना जा रहा है.
हसीब खान ने भी थामा कांग्रेस का दामन
बलरामपुर के उतरौला से सपा के 2022 में प्रत्याशी रहे हसीब खान ने भी कांग्रेस ज्वॉइन कर ली है. लखनऊ में यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय की मौजूदगी में हसीब खान ने सपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन किया.
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