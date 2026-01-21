प्रयागराज में हादसा! एयरक्राफ्ट तालाब में गिरा, मौके पर जुटी लोगों की भीड़

Prayagraj: प्रयागराज में केपी इण्टर कॉलेज के पीछे तालाब में एक छोटा हवाईजहाज (Light Aircraft) गिर गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट में खराबी के बाद उसे तालाब में अचानक गिराना पड़ा. इस हादसे में एयरक्राफ्ट में सवार दो पायलट घायल हो गए. बचाव के लिए सेना का हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है.

