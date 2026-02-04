Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

यूपी पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर उठे सवाल, पीड़ित को देना होगा 1 लाख रुपये मुआवजा, इलाहाबाद हाईकोर्ट दिखा खफा

Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर पीड़ित को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कानून के शासन के खिलाफ है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:26 AM IST
Allahabad High Court News
Allahabad High Court News

Allahabad High Court on Police Work Style: इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी पुलिस की कार्यशैली को लेकर सख्त नजर आ रहा है. कोर्ट ने पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर न सिर्फ एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, बल्कि संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कानून के शासन के खिलाफ बताया है.

पुलिस की गलत गिरफ्तारी पर HC सख्त
हाई कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य व्यक्ति के गरिमामय जीवन के मौलिक अधिकारों का भी गंभीर उल्लंघन है. यह नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 21 की रक्षा की गारंटी के विपरीत है. कोर्ट ने नागरिकों की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानते हुए प्रदेश सरकार पर गलत गिरफ्तारी के मामले में एक लाख रुपये का हर्जाना लगाया है. यह राशि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा के तौर पर दी जाएगी.

क्या है ये पूरा मामला?
गोरखपुर के सुनील कुमार गुप्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है. दरअसल, याची ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी. याची के मुताबिक, 2017 में उसके खिलाफ एक महिला ने गोरखपुर में रेप का केस दर्ज कराया था. पुलिस ने एफआईआर के दो सप्ताह बाद 17 अप्रैल 2017 को याची को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी 
विवेचना के दौरान जांच में पता चला कि कथित रेप की घटना के समय वह गोरखपुर में था ही नहीं. इसके बावजूद वह 79 दिनों तक जेल में बंद रहा. 2022 में ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में केस को समाप्त कर दिया. हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी भी की. कोर्ट ने कहा याची की गिरफ्तारी से पहले पुलिस के पास अपराध में संलिप्तता का कोई आधार नहीं था.

चार सप्ताह के भीतर दें मुआवजा-HC
कोर्ट ने यह भी कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी महिला की तरफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई थी. हाईकोर्ट ने मामले में 'रुदुल साह बनाम बिहार राज्य' मामले के सिद्धांतों के आधार पर पीड़ित को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षति को देखते हुए सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया है.  हाई कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि पीड़ित को भुगतान करने का निर्देश दिया है. 

यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने सुनील कांदू उर्फ सुनील कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. 

 

