विदेश भागने की फिराक में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? हमले के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी पहुंचे कोर्ट, पासपोर्ट जब्त करने की लगाई गुहार

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने फिर से कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है. इस नई अर्जी में आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश भागने की आशंका जताते हुए उनकी निगरानी करने और पासपोर्ट जमा करने का निर्देश कोर्ट से दिए जाने की मांग की है.

बटुकों के जिले में धर्मयुद्ध यात्रा जाने पर रोक

आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा से पीड़ित बटुक डरे सहमे हैं, ऐसे में उनकी पहचान न उजागर की जाए और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा पीड़ित बटुकों के जिले में जाने पर रोक लगाई जाए. यात्रा पर रोक की बात नहीं है बल्कि उन बच्चों के जिले में न जाए. आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक उनकी अर्जी पर निचली अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. जल्द ही मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी.

हाइ कोर्ट ने लगाई गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

बता दें कि 21 फरवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद व अन्य के खिलाफ पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने बटुकों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी विवेचना जारी है. हाईकोर्ट ने मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है. 7 मार्च से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौरक्षा धर्मयुद्ध यात्रा निकाल रहे हैं जो कि 11 मार्च को लखनऊ पहुंचकर ख़त्म होगी.

पासपोर्ट जब्त करने की मांग

वहीं अब जांच से बचने का आरोप लगाते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विदेश भागने की आशंका जताते हुए शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल करके उनके पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है. देखना होगा कि निचली अदालत आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर क्या कुछ आदेश पारित करती है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अंतरिम आदेश आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है. लेकिन वह अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं. लेकिन गौ यात्रा के बहाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने स्थान को छोड़ दिया है और वह न्यायालय के आदेश की भी अवमानना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गौ माता की हत्या के नाम पर राजनीति कर रहे हैं.

