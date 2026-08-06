अबान की मौत के बाद माफिया अतीक परिवार का गणित बदला, 5 बेटों में सिर्फ 3 बचे; पढ़िए पूरी फैमिली हिस्ट्री

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Atiq ahmad family tree: माफिया से नेता बने अतीक अहमद के परिवार से जुड़ी एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक, अबान जेल में बंद अपने बड़े भाई से मुलाकात करने जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे के बाद अतीक के बचे हुए परिवार और समर्थकों में हड़कंप मच गया है. आइए जानते हैं अतीक की पूरी फैमिली के बारे में....
अतीक अहमद के कुल कितने बेटे?
माफिया अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बेटे थे.
उमर अहमद (सबसे बड़ा बेटा)
इस समय उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद है. उस पर रंगदारी और अपहरण जैसे कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
अली अहमद (दूसरा बेटा)
अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद था. बाद में उसे झांसी जेल शिफ्ट कर दिया गया. उस पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसने पुलिस के दबाव में आत्मसमर्पण किया था.
असद अहमद (तीसरा बेटा)
असद अहमद 2023 के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में नामजद था. अप्रैल 2023 में झांसी में यूपी एसटीएफ (STF) के साथ हुए एनकाउंटर में असद मारा गया था.
अहज़म अहमद (चौथा बेटा)
अहाम अहमद, उमेश पाल हत्याकांड के समय नाबालिग था. उसे बाल सुधार गृह में रखा गया था, बालिग होने के बाद वह बाहर आया. बाद में अक्टूबर 2023 में कोर्ट के आदेश पर उसे उसकी बुआ (परवीन अहमद) की कस्टडी में सौंप दिया गया। उस पर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को फेसटाइम (FaceTime) आईडी बनाकर बातचीत में मदद करने का आरोप लगा है.
अबान अहमद (सबसे छोटा बेटा)
अबान अहमद घटना के समय यह भी नाबालिग था और बाल सुधार गृह में था. अभी हाल ही में रिहा होने के बाद वह अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा था, जिसकी आज सड़क हादसे में मौत हो गई. वह अपने साथियों के साथ कार से प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था, तभी उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई. अहज़म की तरह अबान को भी पहले बाल गृह में रखने के बाद उसकी बुआ को सौंपा गया था.
अतीक के परिवार में अब कौन-कौन बचा है?
अप्रैल 2023 में प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से ही इस परिवार का वजूद लगभग बिखर चुका है. आज छोटे बेटे अबान की मौत के बाद परिवार की मौजूदा स्थिति इस प्रकार है.
शाइस्ता परवीन (अतीक की पत्नी)
अतीक अहमद की पत्नी का नाम शाइस्ता परवीन है. वह उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी हैं और फरवरी 2023 से ही फरार चल रही हैं. उत्तर प्रदेश पुलिस ने शाइस्ता परवीन को 'माफिया अपराधी' घोषित किया है और उन पर ₹50,000 का इनाम भी रखा गया.
उमर और अली (दो बड़े बेटे)
दोनों गंभीर आपराधिक मामलों में यूपी की अलग-अलग जेलों में बंद हैं.
अहाम (चौथा बेटा)
अब अतीक के 5 बेटों में से केवल 2 बड़े बेटे (जो जेल में हैं) और चौथा बेटा अहाम ही जीवित बचे हैं.
जैनब फातिमा (अशरफ की पत्नी)
अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी भी इस समय पुलिस की गिरफ्त से दूर और फरार है.
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