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अबान की मौत के बाद माफिया अतीक परिवार का गणित बदला, 5 बेटों में सिर्फ 3 बचे; पढ़िए पूरी फैमिली हिस्ट्री

Atiq ahmad family tree: माफिया से नेता बने अतीक अहमद के परिवार की तस्वीर पिछले कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल गई है. अतीक के छोटे बेटे अबान की आज (6 अगस्त 2026) को मौत हो गई है. अतीक की वाइफ फरार है, जानें माफिया अतीक के परिवार में कितने लोग हैं और कहां-कहां हैं...?

Written ByPreeti Chauhan
Published: Aug 06, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:59 PM IST
अबान की मौत के बाद माफिया अतीक परिवार का गणित बदला, 5 बेटों में सिर्फ 3 बचे; पढ़िए पूरी फैमिली हिस्ट्री
Image Credit: Atiq ahmad family tree

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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