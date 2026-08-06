अबान की मौत के बाद माफिया अतीक परिवार का गणित बदला, 5 बेटों में सिर्फ 3 बचे; पढ़िए पूरी फैमिली हिस्ट्री

अबान अहमद (सबसे छोटा बेटा)

अबान अहमद घटना के समय यह भी नाबालिग था और बाल सुधार गृह में था. अभी हाल ही में रिहा होने के बाद वह अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहा था, जिसकी आज सड़क हादसे में मौत हो गई. वह अपने साथियों के साथ कार से प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था, तभी उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई. अहज़म की तरह अबान को भी पहले बाल गृह में रखने के बाद उसकी बुआ को सौंपा गया था.