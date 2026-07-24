प्रयागराज से लखनऊ तक, माफिया अतीक और अशरफ की संपत्ति जब्त, शाइस्ता पर भी एक्शन; देखें कहां-कितनी हुई कार्रवाई?

कहां-कितनी है संपत्तियों की कीमत?

जब्त की गई संपत्तियों को विधिक प्रक्रिया अपनाकर सरकार सार्वजनिक उपयोग में लाएगी. बताया जा रहा है कि माफिया अतीक की जब्त होने वाली संपत्ति में 1 अरब 23 करोड़ 28 लाख कीमत की फूलपुर तहसील के झूंसी की जमीन है. यह भूखंड अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद, भाई उस्मान अहमद और फिरोज अहमद के नाम पर है. जब्त होने वाली दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम झूंसी के कटका स्थित 81करोड़ की जमीन है.