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प्रयागराज से लखनऊ तक, माफिया अतीक और अशरफ की संपत्ति जब्त, शाइस्ता पर भी एक्शन; देखें कहां-कितनी हुई कार्रवाई?

Prayagraj Atiq Ahmed and Ashraf Property Seized: यूपी में माफिया अतीक और अशरफ की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है. प्रयागराज जिला प्रशासन ने माफिया की 345 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. जानिए कहां कितने की संपत्ति पर जब्त की गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 24, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:30 AM IST
प्रयागराज से लखनऊ तक, माफिया अतीक और अशरफ की संपत्ति जब्त, शाइस्ता पर भी एक्शन; देखें कहां-कितनी हुई कार्रवाई?
Image Credit: Prayagraj News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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