अतीक की कुर्क जमीन पर माफिया का खेल! नोटिस बोर्ड उखाड़कर बेच दिए प्लॉट, पूजा पाल की शिकायत के बाद जांच शुरू

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Prayagraj News: यूपी की योगी सरकार एक तरफ माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के अवैध साम्राज्य को नेस्तानाबूत करने में जुटी है तो वहीं दूसरी तरफ माफिया के गुर्गे अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. कुछ ऐसा ही खुलासा संगम नगरी प्रयागराज के पीपल गांव शाहापुर इलाके की कुर्क जमीन को बेचे जाने को लेकर हुआ है. वर्षों पहले माफिया अतीक अहमद की जिस जमीन को पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया था. अब उसी कुर्क जमीन पर माफिया के गुर्गों द्वारा प्लाटिंग किए जाने का मामला सामने आया है.
कुर्क जमीन को ही बेच दिया
बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा पाल ने सीएम योगी से माफिया अतीक की कुर्क जमीन के बेचे जाने और प्लाटिंग करने की शिकायत की थी. सीएम योगी से शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है. प्रयागराज के एडीएम सिटी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, जो कि माफिया अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर प्लाटिंग किए जाने की जांच कर रही है.
नोटिस बोर्ड उखाड़ फेंका
हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन को वर्षों पहले गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस ने कुर्क किया. कुर्क जमीन पर लगे नोटिस बोर्ड को भी माफिया के गुर्गों ने प्लाटिंग करने से पहले उखाड़ कर फेंक दिया. मामले की शिकायत के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने भी यह दुस्साहस किया है, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद मामले में न सिर्फ माफिया के गुर्गों पर एक्शन होगा, बल्कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.