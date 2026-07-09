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अतीक की कुर्क जमीन पर माफिया का खेल! नोटिस बोर्ड उखाड़कर बेच दिए प्लॉट, पूजा पाल की शिकायत के बाद जांच शुरू

Prayagraj News: अतीक अहमद की पीपल गांव के पास जमीन को प्रशासन ने कुर्क क​र दिया था. माफिया के गुर्गों ने कुर्क की गई जमीन को ही प्लाटिंग कर बेच दिया. इसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया.

Written ByMohammad GufranEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 09, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 06:26 PM IST
अतीक की कुर्क जमीन पर माफिया का खेल! नोटिस बोर्ड उखाड़कर बेच दिए प्लॉट, पूजा पाल की शिकायत के बाद जांच शुरू

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Mohammad Gufran

Mohammad Gufran

मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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