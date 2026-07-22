अतीक के शूटर तोता को बड़ी राहत, 10 लाख की रंगदारी मामले में कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहेगा

2023 में धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था केस

पिछले करीब तीन साल से जुल्फिकार न्यायिक हिरासत में बंद था. 2023 में दर्ज मुकदमा के मुताबिक, वादी मोहम्मद परवेज ने आरोप लगाया था कि 25 अप्रैल 2023 की रात वह अपनी बहन के घर से लौट रहा था. रास्ते में अकरम अली, आजम अली, असलम अली और फैजान ने उसे रोक लिया. आरोप है कि आरोपियों ने क्षेत्र में रहने और कारोबार करने के एवज में 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. विरोध करने पर फैजान ने कट्टा पेट पर सटाकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद डर से वादी ने अपनी जेब में रखे 50 हजार रुपये उन्हें दे दिए. बाकी रकम 24 घंटे में देने की धमकी भी दी गई.