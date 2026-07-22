अतीक के शूटर तोता को बड़ी राहत, 10 लाख की रंगदारी मामले में कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहेगा

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Atiq Shooter Zulfikar Tota Bail News: माफिया अतीक अहमद के शूटर रहे जुल्फिकार उर्फ तोता को प्रयागराज की अदालत से राहत मिली है. दस लाख की रंगदारी मांगने के मामले में तोता को सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि, रंगदारी मामले में जमानत मिलने के बाद भी वह जेल में ही रहेगा, क्योंकि कई मामलों में अभी भी जुल्फिकार उर्फ तोता की जमानत कोर्ट में लंबित है. मौजूदा समय में तोता आगरा जेल में बंद है.
अतीक के शूटर जुल्फिकार को जमानत मिली
आपको बता दें, जुल्फिकार उर्फ तोता के खिलाफ 2023 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में रंगदारी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज हुआ था. इस केस में पुलिस अदालत के सामने पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी. जिसके चलते कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी. कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.
2023 में धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ था केस
पिछले करीब तीन साल से जुल्फिकार न्यायिक हिरासत में बंद था. 2023 में दर्ज मुकदमा के मुताबिक, वादी मोहम्मद परवेज ने आरोप लगाया था कि 25 अप्रैल 2023 की रात वह अपनी बहन के घर से लौट रहा था. रास्ते में अकरम अली, आजम अली, असलम अली और फैजान ने उसे रोक लिया. आरोप है कि आरोपियों ने क्षेत्र में रहने और कारोबार करने के एवज में 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. विरोध करने पर फैजान ने कट्टा पेट पर सटाकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद डर से वादी ने अपनी जेब में रखे 50 हजार रुपये उन्हें दे दिए. बाकी रकम 24 घंटे में देने की धमकी भी दी गई.
कोर्ट में क्या बोला बचाव पक्ष?
इस मामले की एफआईआर 6 जुलाई 2023 को दर्ज कराई गई थी. जुल्फिकार उर्फ तोता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उसे रंजिशन फंसाया गया है. घटना के समय वह न्यायिक हिरासत में था, इसलिए मौके पर उसकी मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता. एफआईआर में उसके खिलाफ केवल इतना आरोप है कि घटना उसके कहने पर हुई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उसने क्या निर्देश दिया था.
रंगदारी मामले में कोर्ट ने दी राहत
बचाव पक्ष ने यह भी कोर्ट में कहा कि एफआईआर करीब ढाई महीने की देरी से दर्ज हुई और देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया. इसके साथ ही सहआरोपी अकरम अली को पहले ही जमानत मिल चुकी है. इस मामले में सशर्त जमानत में यह आदेश दिया गया है कि आरोपी नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेगा. किसी गवाह को प्रभावित करने या धमकाने की कोशिश नहीं करेगा. साक्ष्य के दौरान अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा और अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा. शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत स्वत: निरस्त मानी जाएगी.
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