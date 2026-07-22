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अतीक के शूटर तोता को बड़ी राहत, 10 लाख की रंगदारी मामले में कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहेगा

Atiq Shooter Zulfikar Tota Bail News: माफिया अतीक अहमद के शूटर रहे जुल्फिकार उर्फ तोता को प्रयागराज की अदालत से जमानत मिल गई है. दस लाख की रंगदारी मांगने के मामले में उसे राहत मिली है. इस केस में पुलिस अदालत के सामने पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सकी. जानिए क्या है ये पूरा मामला?

Written ByPooja Singh
Published: Jul 22, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:53 AM IST
अतीक के शूटर तोता को बड़ी राहत, 10 लाख की रंगदारी मामले में कोर्ट से जमानत, लेकिन जेल में ही रहेगा
Image Credit: Zulfikar Tota Bail NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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