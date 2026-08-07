जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद का बेटा अबान होगा सुपुर्द-ए-खाक, झांसी हादसे में हुई थी मौत

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अब्दुल सत्तार, गुफरान/प्रयागराज/झांसी: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद और उसके दोस्त सोनू की झांसी-कानपुर हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद झांसी से प्रयागराज पहुंच चुके हैं. आज, शुक्रवार को दोपहर (जुमे) की नमाज़ के बाद अबान को पैतृक कब्रिस्तान कसारी-मसारी में दफनाया जाएगा. बुर्के की आड़ में शाइस्ता और जैनब के आने की संभावना से पुलिस भी काफी मुश्तैद हो गई है.
अबान की मिट्टी में शामिल होने के लिए उमर और अली के पैरोल के लिए अर्जी दाखिल
लखनऊ जेल में बंद उमर और झांसी में बंद अली की पैरोल के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है. आबान की मिट्टी में शामिल होने के लिए कोर्ट से पैरोल मांगी गई है. पैरोल के लिए वकीलों के जरिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है.
डिवाइडर से टकराई कार, उड़े परखच्चे
जानकारी के अनुसार, अबान अहमद अपने दोस्त सोनू के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था. इसी दौरान झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र स्थित खिल्ली गांव के पास उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
वीडियोग्राफी के साथ दोनों के शवों का पोस्टमार्टम
झांसी के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ दोनों के शवों का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.
अंतिम दर्शन और दफनाने की तैयारी
शवों को देर रात एंबुलेंस के जरिए प्रयागराज लाया गया. अंतिम दर्शन और धार्मिक रस्मों के लिए अबान के शव को हटवा गांव स्थित अतीक की बहन के घर पर रखा गया है, जहां रिश्तेदार और करीबी अंतिम दर्शन कर रहे हैं. अतीक की बहन के घर पर धार्मिक रस्म अदा की जाएगी. वहीं, उसके दोस्त सोनू के शव को हटवा गांव के ही कब्रिस्तान में दोपहर बाद सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा.
कसारी-मसारी स्थित पैतृक कब्रिस्तान में दफन होगा अबान
दोपहर करीब 1:30 बजे (जुमे की नमाज़ के बाद) अबान के शव को एंबुलेंस से कसारी-मसारी स्थित पैतृक कब्रिस्तान लाया जाएगा. उसे उसके पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ की कब्र के पास और भाई असद की बगल वाली कब्र में दफनाया जाएगा.
जेल में बंद भाइयों को मिली खबर, सदमे में परिवार
सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ जेल में बंद अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर और झांसी जेल में बंद दूसरे बेटे अली को छोटे भाई अबान की मौत की जानकारी दे दी गई है. खबर सुनते ही दोनों भाई गहरे सदमे में हैं. दोनों ने जेल प्रशासन से अपने छोटे भाई के जनाजे और 'मिट्टी' में शामिल होने के लिए अनुमति देने की गुहार लगाई है. हालांकि, अभी तक पैरोल के लिए कोर्ट में कोई आधिकारिक अर्जी दाखिल नहीं की गई है.
अतीक अहमद के कुल कितने बेटे?
माफिया अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बेटे थे.
उमर अहमद (सबसे बड़ा बेटा)
अली अहमद (दूसरा बेटा)
असद अहमद (तीसरा बेटा)
अहज़म अहमद (चौथा बेटा)
अबान अहमद (सबसे छोटा बेटा)
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