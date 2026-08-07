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जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद का बेटा अबान होगा सुपुर्द-ए-खाक, झांसी हादसे में हुई थी मौत

Abaan Burial Location: झांसी में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. अबान को उसके पिता अतीक, चाचा अशरफ और बड़े भाई असद की कब्र के ठीक बगल में दफनाया जाएगा.

Written ByMohammad GufranEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 07, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:25 AM IST
जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद का बेटा अबान होगा सुपुर्द-ए-खाक, झांसी हादसे में हुई थी मौत
Image Credit: Prayagraj News

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Mohammad Gufran

Mohammad Gufran

मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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