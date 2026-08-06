अतीक अहमद के बेटे अबान को कहां किया जाएगा दफन? पिता-चाचा और भाई असद की कब्रों के पास मिलेगी जगह?

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Atiq Ahmed Son Aban Ahmed Death News: माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की झांसी जाते समय सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया गया कि अबान अपने बड़े भाई से मिलने झांसी जेल जा रहा था. झांसी-कानपुर हाईवे पर पूंछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में अतीक के बेटे अबान के साथ एक और कार सवार की मौत हो गई.
अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में मौत
जानकारी के मुताबिक, हादसे के बाद सभी कार सवार को बाहर निकालकर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. झांसी मेडिकल कॉलेज के सीएमए डॉ. सचिन माहोर ने कहा कि तीन घायल लोगों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया था. उमर और एहज़ाम के हाथों में फ्रैक्चर आया है, जबकि जैद के माथे और पैर में फ्रैक्चर है. शुरुआती इलाज किया गया है, उनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई, इसलिए उन्हें सीधे पोस्टमॉर्टम सेंटर भेज दिया गया. मृतकों की पहचान अतीक अहमद के बेटा अबान और उसके दोस्त सोनू के रूप में हुई है.
अतीक अहमद और अशरफ को भी वहीं दफनाया गया
हादसे की जानकारी होने पर अतीक की बहन और अन्य लोग पहुंच गए. घर वालों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम के बाद अबान को प्रयागराज लाया जाएगा. यहां अबान के शव को कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा. इसी कब्रिस्तान में अबान के पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ को भी दफनाया गया था. अबान का एक और भाई असद को भी वहीं पर दफनाया गया है. असद को उमेश पाल हत्याकांड में झांसी में एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था.
कसारी-मसारी कब्रिस्तान में दफन है पूरा परिवार
अतीक अहमद ने अपने पिता फिरोज अहमद को भी चकिया के कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया था. कुछ ही दूर पर अतीक अहमद की मां का भी कब्र है. इसका मतलब है कि अतीक अहमद के परिवार के सभी सदस्यों को कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में ही दफनाया गया है. सभी की कब्र आसपास ही हैं. बता दें कि माफिया अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बेटे थे. इनमें से दो बेटों (अबान और असद) की मौत हो चुकी है. सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद और दूसरा बेटा अली अहमद जेल में बंद हैं. चौथे बेटे अहजम अहमद बाहर है.
अतीक और अशरफ की गोलियों से भूनकर की गई थी हत्या
अतीक अहमद और अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया था. पुलिस जांच के लिए अहमदाबाद जेल से दोनों को प्रयागराज ले आई थी. मेडिकल कराने ले जाते समय अतीक अहमद और अशरफ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इसमें चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.