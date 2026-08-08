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अतीक के छोटे बेटे अबान को सुपुर्द-ए-खाक करने पहुंचे उमर और अली...सैकड़ों लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ कब्रिस्तान में घुसी

Prayagraj News: दुर्घटना में मारे गए अतीक के बेटे अबान को सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए दोनों बेटे उमर और अली कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे. मगर इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू दिखाई दी, और भीड़ ने कब्रिस्तान का गेट तोड़ दिया.

Written ByMohammad Gufran
Published: Aug 08, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:10 PM IST
अतीक के छोटे बेटे अबान को सुपुर्द-ए-खाक करने पहुंचे उमर और अली...सैकड़ों लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ कब्रिस्तान में घुसी

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Mohammad Gufran

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मोहम्मद गुफरान प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार हैं और इलेक्ट्रॉनिक व फील्ड रिपोर्टिंग में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. वर्ष 2018 से जी मीडिया में करेस्पांडेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2013, 2019 और 2025 के महाकुंभ की व्यापक ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. न्यायपालिका उनकी विशेषज्ञता का प्रमुख क्षेत्र है और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी कई अहम कानूनी खबरें उन्होंने ब्रेक की हैं. लोकसभा-विधानसभा चुनाव, बाढ़, स्वास्थ्य, अपराध और शिक्षा जैसे जनसरोकार के मुद्दों पर उनकी रिपोर्टिंग को विशेष पहचान मिली है. अतीक अहमद-अशरफ हत्याकांड और मुख्तार अंसारी से जुड़े घटनाक्रमों की प्रमुख कवरेज भी उन्होंने की है. तथ्यपरक, निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता उनकी पहचान है.

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