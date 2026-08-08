/अतीक के छोटे बेटे अबान को सुपुर्द-ए-खाक करने पहुंचे उमर और अली...सैकड़ों लोगों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ कब्रिस्तान में घुसी

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मो. गुफरान/प्रयागराज: सड़क दुर्घटना में मौत के बाद अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को शनिवार को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. अबान के सुपुर्द-ए-खाक में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए अतीक बाकी दोनों बेटे उमर और अली भी कब्रिस्तान पहुंचे. दोनों को विशेष वैन से कब्रिस्तान लाया गया.
जनाजे में आई भीड़ ने तोड़ी बैरिकेडिंग
इस दौरान सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी लेकिन जनाजे में शामिल होने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे. अबान की आखिरी झलक पाने के लिए और उसके सुपुर्द-ए-खाक में शरीक होने के लिए हजारों लोगों की भीड़ बेकाबू दिखाई दी. हजारों लोगों की भीड़ बैरीकेडिंग तोड़ते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हो गई.
अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पिता फिरोज और बेटे असद की मजारें भी कसारी-मसारी कब्रिस्तान में मौजूद हैं.
अलर्ट रही सुरक्षा एजेंसियां
पूरे गांव में मातम के बीच शांति और सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए सुबह से ही हटवा गांव, कसारी-मसारी कब्रिस्तान और चकिया में पुलिस फोर्स तैनात रही. इस दौरान माफिया के करीबियों और समर्थकों के बीच गहमागहमी बनी रही. उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही इनामी शाइस्ता, आयशा नूरी और जैनब के आने की आहट पर खुफिया एजेंसी भी सतर्क रहकर इनपुट जुटाती रहीं.
मां शाइस्ता का होता रहा इंताजर
इससे पहले जब अबान का शव हटवा गांव पहुंचा तो दिनभर यही चर्चा होती रही कि शाइस्ता अपने बेटे की आखिरी झलक के लिए आएगी या नहीं. शुक्रवार सुबह जैसे ही आबान का शव हटवा गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. बड़ी संख्या में बुर्कानशीं महिलाएं भी मौजूद थीं. लेकिन पुलिस की नजर हर हर तरफ है. कई लोगों ने दावा किया कि वह गुपचुप तरीके से आई और बेटे का अंतिम दीदार कर लौट गई, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी. पुलिस शाहिस्ता को लेकर अलर्ड मोड में है.
कैसे हुई थी अबान की मौत
माफिया अतीक का बेटा अबान गुरुवार सुबह हटवा पूरामुफ्ती निवासी चचेरे भाई मो. उमर, दोस्त सोनू, आजम और मोहम्मद जैद साथ झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था. सभी लोग क्रेटा कार में सवार थे. सुबह करीब साढ़े 10 बजे कानपुर-झांसी राजमार्ग पर पूंछ क्षेत्र में पहुंचने पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टक्कर गई. टक्कर इतनी भीषण हुई कि कार का अगला पहिया क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में कार सवार अबान और उसके साथी सोनू की मौत हो गई, जबकि तीन दोस्त घायल हो गए थे.
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