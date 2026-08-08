अतीक का बेटा अबान आज होगा सुपुर्द-ए-खाक, जेल से सीधे कब्रिस्तान पहुंचेंगे उमर और अली

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Atiq Ahmed son Abaan funeral: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे 21 वर्षीय अबान अहमद को आज (शनिवार) प्रयागराज के कसारी-मसारी स्थित पारिवारिक कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पिता फिरोज और भाई असद की मजारें मौजूद हैं. परिजनों ने अबान के शव को फिलहाल डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा है और अंतिम संस्कार आज रात करीब 8 बजे किया जाएगा. शुक्रवार को देरी के चलते दफन नहीं किया गया था.
हाईकोर्ट से मिली पैरोल: 4 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर निकले दोनों भाई
सड़क हादसे में अपने छोटे भाई को खोने वाले दोनों बड़े भाइयों, उमर और अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सशर्त कस्टडी पैरोल मिल गई है.
झांसी हाईकोर्ट के आदेश पर अतीक के बेटे अली को झांसी जेल से प्रयागराज ले जाया गया, भाई आबान के जनाजे में शामिल होगा
झांसी जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को हाईकोर्ट के आदेश पर आज प्रयागराज रवाना किया गया. वह अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होगा. दरअसल झांसी जेल में बंद अली अहमद के छोटे भाई आबान की झांसी-कानपुर हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही अली को भाई के जनाजे में शामिल कराने के लिए न्यायालय से पैरोल की अनुमति मांगी गई थी. हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आज सुबह झांसी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच अली अहमद को पुलिस की एक गाड़ी में बैठाकर प्रयागराज के लिए रवाना किया गया. रास्ते भर उसे पुलिस के कड़े पहरे में रखा गया है. इसके लिए पुलिस की दो गाड़ियां और लगाई गई हैं. जिसमें 20 से ज्यादा पुलिस कर्मी है, वहीं अब अली अहमद अपने भाई आबान के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेगा.
लखनऊ जेल में बंद उमर (जिसने जुलाई 2022 में सीबीआई कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था) सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के लिए रवाना हुआ. झांसी जेल में बंद अली अहमद भी पुलिस कस्टडी में सीधे कब्रिस्तान पहुंचेगा. लगभग चार साल बाद दोनों भाई जेल से बाहर आ रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कस्टडी के दौरान उन्हें अपनी बुआ, छोटे भाई अहजम और वकील से सिर्फ 1 घंटे मिलने की अनुमति दी गई है.
फरार मां शाइस्ता परवीन पर टिकीं निगाहें
उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही 50 हजार रुपये की इनामी और फरार चल रही अतीक अहमद की पत्नी और अबान की मां शाइस्ता परवीन पर पुलिस-प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई हैं. अतीक अहमद, अशरफ और बेटे असद की मौत के समय भी शाइस्ता सामने नहीं आई थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वह अपने सबसे छोटे बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए कसारी-मसारी कब्रिस्तान पहुंचेगी या नहीं.
कैसे हुआ था हादसा?
गुरुवार सुबह अबान अपने दोस्तों के साथ क्रेटा कार से झांसी जेल में बंद भाई अली से मिलने जा रहा था. रास्ते में अचानक किसी मवेशी को बचाने की कोशिश में गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में अबान और उसके साथी सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए.
परिजनों का दर्द और राजनीतिक प्रतिक्रिया
छोटे भाई की मौत की खबर सुनते ही झांसी जेल में बंद अली पूरी रात बिलखता रहा. जानकारी के मुताबिक उसने खाना भी नहीं खाया.
अतीक अहमद के कुल कितने बेटे?
माफिया अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के कुल 5 बेटे थे.
उमर अहमद (सबसे बड़ा बेटा)
अली अहमद (दूसरा बेटा)
असद अहमद (तीसरा बेटा)
अहज़म अहमद (चौथा बेटा)
अबान अहमद (सबसे छोटा बेटा)
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