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अतीक का बेटा अबान आज होगा सुपुर्द-ए-खाक, जेल से सीधे कब्रिस्तान पहुंचेंगे उमर और अली

Atiq Ahmed Son Burial News: माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद को आज यानी शनिवार को प्रयागराज के कसारी-मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. कल देरी के चलते अबान को दफन नहीं किया गया था.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 08, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:36 AM IST
अतीक का बेटा अबान आज होगा सुपुर्द-ए-खाक, जेल से सीधे कब्रिस्तान पहुंचेंगे उमर और अली
Image Credit: Prayagraj News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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