अतीक का बेटा अबान आज होगा सुपुर्द-ए-खाक, जेल से सीधे कब्रिस्तान पहुंचेंगे उमर और अली

झांसी हाईकोर्ट के आदेश पर अतीक के बेटे अली को झांसी जेल से प्रयागराज ले जाया गया, भाई आबान के जनाजे में शामिल होगा

झांसी जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को हाईकोर्ट के आदेश पर आज प्रयागराज रवाना किया गया. वह अपने छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होगा. दरअसल झांसी जेल में बंद अली अहमद के छोटे भाई आबान की झांसी-कानपुर हाईवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही अली को भाई के जनाजे में शामिल कराने के लिए न्यायालय से पैरोल की अनुमति मांगी गई थी. हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आज सुबह झांसी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच अली अहमद को पुलिस की एक गाड़ी में बैठाकर प्रयागराज के लिए रवाना किया गया. रास्ते भर उसे पुलिस के कड़े पहरे में रखा गया है. इसके लिए पुलिस की दो गाड़ियां और लगाई गई हैं. जिसमें 20 से ज्यादा पुलिस कर्मी है, वहीं अब अली अहमद अपने भाई आबान के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेगा.