राज्य चुनें
प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गैंग का खौफ और आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां जेल में बंद अतीक के कुख्यात शूटर और हिस्ट्रीशीटर आबिद प्रधान के इशारे पर एक अधिवक्ता से सरेराह रंगदारी मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.
बमरौली इलाके में घेराबंदी कर छीने पैसे
पीड़ित अधिवक्ता अभिषेक यादव ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह बमरौली इलाके से गुजर रहे थे. इसी दौरान माफिया अतीक के करीबी गुर्गे और शातिर अपराधी मकबूल, अनश और शाह फैसल ने उनका रास्ता रोक लिया. इन अपराधियों ने अधिवक्ता अभिषेक को डराया-धमकाया और जेल में बंद आबिद प्रधान के नाम पर जबरन रंगदारी की मांग की. इतना ही नहीं, बदमाशों ने अधिवक्ता की जेब में रखे 11 हजार रुपये भी जबरन छीन लिए.
कोर्ट में पैरवी न करने की दी धमकी
पैसा छीनने के साथ ही अपराधियों ने अधिवक्ता अभिषेक यादव को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी. उन्होंने धमकी दी कि अगर अभिषेक ने कोर्ट में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आबिद प्रधान के खिलाफ मामलों में पैरवी करना बंद नहीं किया, तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है. इस घटना के बाद से स्थानीय वकीलों और आम जनता में काफी रोष है.
कौन है आबिद प्रधान?
आबिद प्रधान माफिया अतीक अहमद का बेहद खास और पुराना शूटर है. वह बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है. हालांकि, हाल ही में उसे राजू पाल हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कई अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में जमानत न होने के कारण वह अभी भी जेल की सलाखों के पीछे ही बंद है. जेल में होने के बावजूद उसके गुर्गे बाहर सक्रिय हैं और व्यापारियों व वकीलों को निशाना बना रहे हैं.
पुलिस की कार्रवाई और आरोपियों की तलाश
घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरामुफ्ती थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर माफिया अतीक के शूटर आबिद प्रधान, भूमाफिया मकबूल, अनश और शाह फैसल के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.