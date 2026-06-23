कौन है आबिद प्रधान?

आबिद प्रधान माफिया अतीक अहमद का बेहद खास और पुराना शूटर है. वह बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है. हालांकि, हाल ही में उसे राजू पाल हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन कई अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में जमानत न होने के कारण वह अभी भी जेल की सलाखों के पीछे ही बंद है. जेल में होने के बावजूद उसके गुर्गे बाहर सक्रिय हैं और व्यापारियों व वकीलों को निशाना बना रहे हैं.