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प्रयागराज: जेल में बंद अतीक के शूटर आबिद प्रधान के नाम पर अधिवक्ता से रंगदारी, केस दर्ज

Prayagraj News : प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गैंग का खौफ और आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां जेल में बंद अतीक के कुख्यात शूटर और हिस्ट्रीशीटर आबिद प्रधान के इशारे पर एक अधिवक्ता से सरेराह रंगदारी मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 23, 2026, 11:07 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:07 AM IST
प्रयागराज: जेल में बंद अतीक के शूटर आबिद प्रधान के नाम पर अधिवक्ता से रंगदारी, केस दर्ज

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