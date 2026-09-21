अतीक के बेटे अली अहमद के काफिले को कौशांबी में रोका, कई गाड़ियों की पुलिस ने की जांच

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कौशांबी/अली मुक्ता: झांसी जेल से प्रयागराज लाए जा रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के काफिले को कौशांबी के सैनी इलाके में पुलिस ने रोक लिया. काफिले में शामिल कई वाहनों को रोककर पुलिसकर्मियों ने जांच-पड़ताल की. सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है.
बताया जा रहा है कि करेली थाने में दर्ज एक मुकदमे के सिलसिले में अली अहमद का बयान दर्ज कराया जाना है. इसी के लिए उसे झांसी जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है. अली अहमद के आने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और काफिले की लगातार निगरानी की जा रही है.
प्रयागराज जा रहा था अली का काफिला
जानकारी के मुताबिक, अली अहमद को झांसी जेल से लेकर पुलिस का काफिला प्रयागराज की ओर जा रहा था. काफिला जैसे ही कौशांबी के सैनी इलाके में पहुंचा, पुलिस ने कई गाड़ियों को रोक लिया। इसके बाद वाहनों की जांच की गई और पुलिसकर्मियों ने स्थिति का जायजा लिया. काफिले को रोके जाने के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. पुलिस की ओर से वाहनों की जांच के साथ ही आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई. फिलहाल काफिले को रोके जाने की वजह को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
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