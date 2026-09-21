Add Zee Business As A Preferred Source
App

अतीक के बेटे अली अहमद के काफिले को कौशांबी में रोका, कई गाड़ियों की पुलिस ने की जांच

झांसी जेल से प्रयागराज लाए जा रहे अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के काफिले को कौशांबी के सैनी इलाके में पुलिस ने रोक लिया. काफिले में शामिल कई गाड़ियों को रोककर पुलिस ने जांच-पड़ताल की.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 21, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:23 PM IST
अतीक के बेटे अली अहमद के काफिले को कौशांबी में रोका, कई गाड़ियों की पुलिस ने की जांच
Image Credit: Prayagraj News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सोना हुआ सस्ता, चांदी के भाव ठहरे; जानें यूपी के सर्राफा बाजार में 10gm गोल्ड के रेट
2
3
4
5