अतीक के बेटे अली अहमद के काफिले को कौशांबी में रोका, कई गाड़ियों की पुलिस ने की जांच

प्रयागराज जा रहा था अली का काफिला

जानकारी के मुताबिक, अली अहमद को झांसी जेल से लेकर पुलिस का काफिला प्रयागराज की ओर जा रहा था. काफिला जैसे ही कौशांबी के सैनी इलाके में पहुंचा, पुलिस ने कई गाड़ियों को रोक लिया। इसके बाद वाहनों की जांच की गई और पुलिसकर्मियों ने स्थिति का जायजा लिया. काफिले को रोके जाने के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. पुलिस की ओर से वाहनों की जांच के साथ ही आसपास की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई. फिलहाल काफिले को रोके जाने की वजह को लेकर पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.