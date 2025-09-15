Prayagraj News: प्रयागराज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू पासी पर जानलेवा हमला, बीजेपी नेता को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा
Prayagraj News: प्रयागराज में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू पासी पर जानलेवा हमला, बीजेपी नेता को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा

Prayagraj Crime News: संगमनगरी प्रयागराज में  पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू पासी पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडों के साथ जानलेवा हमला किया है. जानें पूरा मामला

Sep 15, 2025
Prayagraj News
Prayagraj News

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के शाहपुर पीपल गांव में रविवार को बीजेपी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू पासी पर जानलेवा हमला हुआ है.  कुछ लोगों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला किया और फायरिंग की कोशिश भी की.  घटना का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है.  जेपी दुबे व उसके साथियों पर हमले का आरोप लगा है. घायलावस्था में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.  पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

 घटना का कारण पुराना विवाद
रविवार की देर शाम को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हमला किया गया.  हमले के बाद सोनू पासी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है. सोनू पासी कौशांबी के चायल से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं.  सोनू पासी ने कुछ महीने पहले आरोपी के अवैध कब्जों की शिकायत शासन में की थी.  तब से ही दोनों के बीच तनाव चल रहा था. रविवार को कुछ लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया. लाठी-डंडों से उनपर वार किए. उनकी स्थिति अभी गंभीर है अस्पताल में में उनका इलाज चल रहा है.

पहले भी परिवार पर हुआ था हमला
इससे पहले सोनू पासी के परिवार पर भी हमले हुए हैं.  उनके पिता की पुरामुफ्ती थाना इलाके में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. उस घटना के बाद उन्हें सुरक्षा दी गई थी. लेकिन बाद में बीजेपी सरकार के दौरान सुरक्षा गार्ड हटा लिया गया. 

