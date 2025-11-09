Prayagraj News: औरैया में तैनात SDM कमल सिंह पर FIR, निजी डॉक्टर को धमकाने का आरोप

मोहम्मद गुफरान/औरैया: झूंसी थाना क्षेत्र के पीडीए की त्रिवेणीपुरम कॉलोनी स्थित एक हास्पिटल में करीब चार महीने पहले अपने बच्चे को दिखाने पत्नी संग आए औरैया के एसडीएम कमल सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह पर महिला चिकित्सक डॉ. विभा राय से बदसलूकी, गालीगलौज करने और अस्पताल बंद कराने की धमकी दिए जाने का आरोप लगा है. इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद औरैया में तैनात एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

कोर्ट ने दिया FIR दर्ज कर जांच का आदेश

चार महीने पहले झूंसी के निजी हॉस्पिटल में घुसकर धमकाने का आरोप एसडीएम पर लगा है. निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मामले में एसडीएम कमल सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस के एफआईआर नहीं दर्ज करने पर निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने एफआईआर के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने मामले में सभी दस्तावेजों और आरोपों को गंभीर मानते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश दिया है.

मूल रूप से गंगापार के हनुमानगंज के रहने वाले कमल कुमार सिंह तकरीबन पांच महीने तहसीलदार से प्रमोट होकर एसडीएम बने हैं. उनकी पहली पोस्टिंग बतौर एसडीएम औरैया जिले में हुई है. एसडीएम कमल सिंह मौजूदा समय में औरैया में तैनात हैं और वह मूलतः प्रयागराज के हनुमानगंज के रहने वाले हैं.

बदसलूकी, गालीगलौज करने और अस्पताल बंद कराने की धमकी का आरोप

डॉक्टर विभा राय के मुताबिक 10 अगस्त को वह तकरीबन ग्यारह बजे ओपीडी कर रही थीं. तभी उनके स्टॉफ के पास एक फोन आया जिस पर कहा गया कि मैं एसडीएम फूलपुर बोल रहा हूं, मेरी एक पेशेंट वहां बैठी हैं, उन्हें तत्काल महिला चिकित्सक को दिखाया जाए. इसी बीच एसडीएम और उनकी पत्नी महिला चिकित्सक डॉ. विभा के चेंबर में जबरन घुस गईं. डॉक्टर का आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई. आरोप है कि कमल कुमार सिंह ने कहा कि मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूं. तुम्हारा हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा.

