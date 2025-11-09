Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

आगरा के आवागढ़ शाही परिवार में वर्चस्व की जंग का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'राजा' की उपाधि को किया खारिज

Avagarh News: अवागढ़ शाही परिवार का विवाद समाप्त हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा स्थित राजा बलवंत सिंह कॉलेज की प्रबंध समिति को लेकर अवागढ़ के शाही परिवार में पिछले एक दशक से चल रहे विवाद पर निर्णायक फैसला सुनाया.कोर्ट ने कहा कि अब देश में राजशाही का दौर ख़त्म हो चुका है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:12 AM IST
Allahabad High Court (file)
Allahabad High Court (file)

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा स्थित राजा बलवंत सिंह कॉलेज की प्रबंध समिति को लेकर अवागढ़ के शाही परिवार में पिछले एक दशक से चल रहे विवाद पर निर्णायक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा अब देश में राजशाही का दौर ख़त्म हो चुका है. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने आदेश दिया 

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शम्शेरी की एकलपीठ ने कहा कि अब “राजा आवागढ़ एस्टेट” जैसी कोई उपाधि या मान्यता अस्तित्व में नहीं है, अतः न तो जितेन्द्र पाल सिंह और न ही अनिरुद्ध पाल सिंह इस उपाधि के आधार पर सोसाइटी के उपाध्यक्ष (Vice President) पद का दावा कर सकते हैं.

शाही परिवार में दो बेटों के बीच वर्चस्व की जंग 
आगरा के आवागढ़ शाही परिवार में वर्चस्व की जंग का फैसला हो गया है. हाईकोर्ट ने कहा लोकतंत्र में जरूरी नहीं कि बड़े बेटे का बड़ा बेटा ही राजा बने. सार्वजनिक हित की किसी भी संस्था में वंशानुगत प्रणाली को मान्यता नहीं दी जा सकती. 

वर्चस्व की जंग का कानूनी हल 
आगरा के शाही परिवार में दो बेटों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी है. हाईकोर्ट ने दोनों बेटों के बीच छिड़े वर्चस्व की जंग का कानूनी हल निकाला है. आगरा के राजा बलवंत सिंह कॉलेज और बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी के उपाध्यक्ष के 5 वर्ष के कार्यकाल को दो हिस्सों में बांट दिया. सोसायटी के उपाध्यक्ष और शाही परिवार के बड़े बेटे जितेंद्र पाल सिंह और छोटे बेटे अनिरुद्ध पाल सिंह के बीच विवाद चल रहा था. हाईकोर्ट ने मामले का हल निकालते हुए यह भी कहा कि दोनों भाई अपनी विरासत को बढ़ाने के बजाय राजा की उपाधि के लिए लड़ रहे हैं. 

कोर्ट ने कहा ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के मंदिर को सत्ता और संपत्ति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति जन्म या परंपरा के आधार पर सोसाइटी का उपाध्यक्ष नहीं बन सकता है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा इसमें सभी बराबर का हक और अधिकार रखते हैं. कोर्ट ने कहा उपाध्यक्ष का कार्यकाल दोनों भाईयों के बीच बराबर बंटने से परिवार, विरासत और संस्थान तीनों के हित में संतुलन स्थापित करेगा.

