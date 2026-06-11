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आशुतोष ब्रह्मचारी और रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी में ठनी...एक दूसरे पर फोड़े आरोपों के 'बम', शंकराचार्य मामले में बड़ा खुलासा

Prayagraj News: प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी एवं शिष्य रामचंद्र दास ने आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखा पलटवार किया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 11, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:48 PM IST
आशुतोष ब्रह्मचारी और रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी में ठनी...एक दूसरे पर फोड़े आरोपों के 'बम', शंकराचार्य मामले में बड़ा खुलासा

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