सीबीआई जांच की मांग

इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए रामचंद्र दास ने सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह जांच बहुत जरूरी है कि आखिर कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा कैसे दर्ज करवा सकता है. उन्होंने कहा कि वे झूठे मुकदमों से होने वाली पीड़ा को समझते हैं, इसलिए इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.