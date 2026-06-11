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प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी एवं शिष्य रामचंद्र दास ने आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा लगाए गए आरोपों पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की चुनौती दी है.
किसी भी जांच के लिए तैयार
रामचंद्र दास ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की जांच का स्वागत करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस और प्रशासन आज ही उनके मोबाइल फोन जब्त कर ले और गहन जांच करे. उनका कहना है कि सच सबके सामने आना चाहिए और झूठे आरोप लगाने वाले को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा मिलनी चाहिए.
आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप
रामचंद्र दास ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर पलटवार करते हुए उसे 'आदतन अपराधी' करार दिया. उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मचारी के खिलाफ 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें बलात्कार, गौकशी, रंगदारी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. रामचंद्र दास ने सवाल उठाया कि इतने संगीन मामलों के बावजूद ऐसा व्यक्ति खुलेआम समाज में कैसे घूम रहा है.
इसके अलावा, उन पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर अवैध रूप से धनउगाही करने और फर्जी वीडियो बनाकर सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया गया है. उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति केवल बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ के लिए झूठे खेल खेल रहा है.
कोर्ट को गुमराह करने का दावा
रामचंद्र दास ने यह भी कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने अतीत में पूज्य शंकराचार्य सहित कई सम्मानित लोगों पर झूठे और मिथ्या आरोप लगाए हैं. उन्होंने ब्रह्मचारी पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर विरोधाभासी बातें करता है. कभी खुद को नपुंसक बताता है, तो कभी ब्रह्मचारी या गृहस्थ.
सीबीआई जांच की मांग
इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए रामचंद्र दास ने सीबीआई जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह जांच बहुत जरूरी है कि आखिर कोई व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा कैसे दर्ज करवा सकता है. उन्होंने कहा कि वे झूठे मुकदमों से होने वाली पीड़ा को समझते हैं, इसलिए इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके.