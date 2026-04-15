Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3179705
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

आजम खान और अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; अब शिकायतकर्ता भी रखेगा अपना पक्ष

Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आजम खान और अब्दुल्ला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; अब शिकायतकर्ता भी रखेगा अपना पक्ष

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पैनकार्ड और पासपोर्ट मामले में सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली को भी सुना जाए. 

जानें पूरी बात ? 
दरअसल, राज्य सरकार ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बढ़ाने के लिए अपील दाखिल की है. इसी अपील में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली ने भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी. हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने नवाब काजिम अली की याचिका पर सवाल उठाते हुए उसे खारिज करने की मांग की. उन्होंने दलील दी कि शिकायतकर्ता को इस अपील में पक्षकार बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं है. लेकिन हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सजा बढ़ाने की अपील जैसे मामलों में शिकायतकर्ता की बात भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वह मामले का महत्वपूर्ण पक्ष होता है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह नवाब काजिम अली को सुनवाई का अवसर दे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करे.

Add Zee News as a Preferred Source

2018 में नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज 
गौरतलब है कि यह पूरा मामला अब्दुल्ला आजम के पैनकार्ड और पासपोर्ट में अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज होने से जुड़ा है. इस संबंध में साल 2018 में नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में साल 2019 में आकाश सक्सेना की तहरीर पर इसी आधार पर एफआईआर दर्ज हुई थी. रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सजा बढ़ाने की अपील पर सुनवाई में नया मोड़ आ गया है.

यह भी पढ़ें : अतीक की हत्या के तीन साल बाद भी गायब हैं परिवार की ये तीन महिलाएं, गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी नहीं खुला ये राज

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

prayagraj news

Trending news

prayagraj news
अतीक-अशरफ हत्याकांड: तीन साल बाद भी रहस्य बरकरार; कई सवाल अब भी अनसुलझे
prayagraj latest news
मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम.... अतीक ने अपनी हत्या से पहले क्यों कही थी ये बात
Varanasi News
अभय सिंह को राहत मिलेगी या बढ़ेंगी मुश्किलें, धनंजय सिंह हमले केस परआज टिकी सबकी नजर
ballia news
दो बोरी गेहूं के विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या, मां को भी किया घायल
UP traffic rules
यूपी में वाहन चालक जल्द करा लें ये काम, नहीं तो कटेगा 15 हजार का चालान, जानें नियम
Jhansi News
झांसी में चलती बस लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से 30+ यात्रियों की बची जान
Lalitpur news
मंदिर खुदाई में मिले 14 सोने के बिस्किट गायब, ललितपुर में 5 नामजद पर केस दर्ज
Lucknow news
महिला आरक्षण पर बसपा का समर्थन, दलित-ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग तेज
Noida News
UP में ‘नारी शक्ति वंदन अभियान’ का आगाज, स्कूटी रैली और पदयात्राओं से गूंजेगा प्रदेश
UP Breaking news Live
UP Breaking News Live: वाराणसी में ISI कनेक्शन का खुलासा, बवाल के बाद नोएडा में लौटी शांति, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें