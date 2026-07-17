Add Zee Business As A Preferred Source
App

जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोज़र? RDA 'एकतरफा राहत' रोकने के लिए पहुंचा हाईकोर्ट, दाखिल की कैविएट

Azam Khan's University Case: मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर के 38 भवनों को लेकर जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के मामले में नया मोड़ आ गया है.रामपुर विकास प्राधिकरण (RDA) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 17, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:16 AM IST
जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोज़र? RDA 'एकतरफा राहत' रोकने के लिए पहुंचा हाईकोर्ट, दाखिल की कैविएट
Image Credit: Allahabad High CourtSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुनवाई,हिंदू पक्ष की तरफ से कुल 18 वाद दाखिल
Allahabad High Court1 hr ago
2
up breaking news1 hr ago
3
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
4
Lucknow newsJul 16
5
Lucknow newsJul 16