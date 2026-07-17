जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर चलेगा बुलडोज़र? RDA 'एकतरफा राहत' रोकने के लिए पहुंचा हाईकोर्ट, दाखिल की कैविएट

रामपुर विकास प्राधिकरण करेगा ध्वस्त

दरअसल, रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के 38 भवनों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया है. नोटिस में यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों के भीतर स्वयं अवैध निर्माण हटाने का अवसर दिया गया है. जौहर ट्रस्ट तय समय-सीमा के भीतर इस अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाता है तो रामपुर विकास प्राधिकरण इसे अपने स्तर पर ध्वस्त कर देगा. दाखिल कैविएट के माध्यम से कहा गया है कि आरडीए को पूर्ण विश्वास और अंदेशा है कि इस ध्वस्तीकरण आदेश की वैधता और वैधानिकता को चुनौती देते हुए जौहर ट्रस्ट और उसके रजिस्ट्रार जल्द ही हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.