Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

आजम खान को मिलेगी राहत या बढ़ेगी आफत, यतीमखाना बेदखली मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Azam Khan Case Hearing:  सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी. रामपुर के यतीमखाना बेदखली का मामला है. ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के फैसले को याचिका में चुनौती दी गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:21 AM IST
Allahabad High Court News: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी. रामपुर के यतीमखाना बेदखली का मामला है. ट्रायल कोर्ट के 30 मई 2025 के फैसले को याचिका में चुनौती दी गई है. इससे पहले 7 अक्टूबर को केस की सुनवाई होनी थी लेकिन एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में बचाव पक्ष का गवाह पेश नहीं हुआ, जिसके चलते सुनवाई टल गई थी.

रामपुर ट्रायल कोर्ट में चल रही मामलों की सुनवाई
रामपुर कोतवाली में साल 2019 में आजम खान समेत अन्य के खिलाफ तीन अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है. डकैती, घर में अनधिकृत प्रवेश और अपराधिक साजिश के आरोप हैं. याची आजम खान समेत अन्य का कहना है कि वह इस मामले में शामिल नहीं थे. इससे जुड़े कोई भी साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं हैं, राजनैतिक रंजिश के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है. सभी मामलों की सुनवाई रामपुर की ट्रायल कोर्ट एक साथ कर रही है. इससे जुड़े कोई भी साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं हैं. राजनैतिक रंजिश के तहत यह एफआईआर दर्ज हुई है, सभी मामलों की सुनवाई रामपुर की ट्रायल कोर्ट एक साथ कर रही है.

हेट स्पीच मामले में हुए बरी
बता दें कि इससे पहले 11 नवंबर को सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली थी. हेट स्पीच मामे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको बरी किया था. मामला साल 2019 का था, जब लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन पर चुनाव आयोग पर टिप्पणी और मतदाताओं को उकसाने का आरोप था. 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम ने मुकदमा दर्ज कराया था.  कोर्ट ने विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश दिए. 

सरकारी लेटर पैड के दुरुपयोग मामले में भी राहत
इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता को सरकारी लेटर पैड और मुहर के दुरुपयोग मामले में भी राहत मिल चुकी है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है. आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी लेटर पैड के जरिए बीजेपी और आरएसएस और शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद के खिलाफ टिप्पणी की थी. फरवरी 2019 में इसकी रिपोर्ट वादी अल्लामा जमीन नकवी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी.

 

