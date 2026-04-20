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संगम किनारे उतरे 'राम-सीता' देखने वालों की जुटी भीड़, प्रयागराज में तीन दिन सजेगा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार

Dhirendra Krishna Shastri: बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा की शुरुआत 21 अप्रैल से हो रही है. इससे पहले संगम किनारे 'राम और सीता' को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:43 PM IST
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Dhirendra Krishna Shastri
Dhirendra Krishna Shastri

मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा से पहले भव्य कलश शोभायात्रा निकाली गई. शोभायात्रा में पीला वस्त्र धारण कर सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश रखकर शहर की सड़कों पर निकलीं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया. कलश यात्रा की जगह जगह पर स्वागत भी किया गया. चिलचिलाती धूप में भी श्रद्धा आस्था और भक्ति को समेटे यह कलश शोभायात्रा अरेल पहुंचकर खत्म हुई. 

कलश शोभायात्रा निकाली गई 
शोभायात्रा में रामायण धारावाहिक में भगवान राम का किरदार निभाने वाले व मेरठ से सांसद अरुण गोविल, माता सीता का रोल निभाने वालीं दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी शामिल हुए. रामायण के तीनों किरदारों को नजदीक से देखने के लिए भक्तों में होड मची रही, पूरा माहौल भगवा मय रहा. हाथों में धर्म ध्वजा की पताका लेकर भक्त शोभायात्रा में शामिल हुए. 

अरेल में हो रही बागेश्वर बाबा की कथा 
बता दें कि प्रयागराज के अरेल में बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तीन दिवसीय हनुमंत कथा 21 अप्रैल से शुरू होने जा रही है. इसमें लाखों की संख्या में भक्तों के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है. हनुमंत कथा में कई भोजपुरी कलाकार भी शामिल होंगे. 

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तीन दिवसीय हनुमंत कथा में पहुंचेंगे ये दिग्गज 
इसमें मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, अक्षरा सिंह के अलावा पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह, राजा भैया और बृजेश सिंह भी शामिल होंगे. 21 अप्रैल से शुरू होकर यह हनुमंत कथा 23 अप्रैल को खत्म होगी. हनुमंत कथा में बागेश्वर धाम सरकार अपना दरबार लगाएंगे और भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे. 

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