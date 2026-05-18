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Explainer: पूर्वांचल के माफिया डॉन की इनसाइड स्टोरी, अपनों को ही लूटा, अपनों को ही मिटाया! विजय मिश्रा के गुनाहों का पूरा कच्चा चिट्ठा

Vijay Mishra's Crime Kundli: भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की सजा सुनाई है. वहीं, बहू रूप मिश्रा को चार साल की सजा सुनाई है. विजय मिश्रा पर इस कार्रवाई को 'राजनीति उत्पीड़न' का शिकार बताने की कोशिश की जा रही है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 18, 2026, 05:38 PM IST
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Ex MLA Vijay Mishra
Ex MLA Vijay Mishra

Vijay Mishra's Crime Kundli: पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा इन दिनों चर्चा में है. पिछले दिनों भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की सजा सुनाई है. वहीं, बहू रूप मिश्रा को चार साल की सजा सुनाई है. इसके बाद एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि विजय मिश्रा पर एक्शन उनकी जाति विशेष देखकर की गई है, जोकि पूरी तरह गलत है. विजय मिश्रा की क्राइम कुंडली जानकर किसी का भी भ्रम दूर हो जाएगा. 

अपनी ही जाति के लोगों को बनाया निशाना 
पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ न्यायालय के इन फैसलों को 'राजनीतिक उत्पीड़न' का शिकार बताने की कोशिश की जा रही है. सच्चाई इससे बिल्कुल इतर है. विजय मिश्रा राजनीतिक ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल कर दशकों तक अपराध किया. इतना ही नहीं अकूत संपत्ति का मालिक भी बन गया. विजय मिश्रा पर ज्यादातर उत्पीड़न की शिकायतें उनकी ही जाति के लोगों ने की. उन्हीं शिकायतों पर कोर्ट ने सजा सुनाई. कई मामले इसका जीता जागता उदाहरण हैं.   

प्रकाश नारायण पांडे हत्याकांड 
80 के दशक में प्रकाश नारायण पांडे विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करते थे. 11 फरवरी 1980 को प्रकाश नारायण पांडे की इलाहाबाद जिला कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई. इसी मामले में मई 2026 में विजय मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा कोर्ट ने सुनाई. पिछले दिनों प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को 46 साल पुराने इस हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  

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कृष्ण मोहन तिवारी उर्फ 'मुन्ना' 
​कृष्ण मोहन तिवारी, पूर्व विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार थे. अगस्त 2020 में कृष्ण मोहन तिवारी ने विजय मिश्रा पर आरोप लगाया कि उनकी पैतृक संपत्ति (लगभग 50 बीघा जमीन और एक बड़ा घर) पर जबरन कब्जा कर लिया गया. इतना ही नहीं उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. इसी मामले में मई 2026 में विजय मिश्रा, उसकी पत्नी और बेटे को 10-10 साल की सुनाई गई. बहू रूपा मिश्रा को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है.  

विपुल दुबे 
2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने विजय मिश्रा को टिकट देने से इनकार कर​ दिया. निषाद पार्टी ने विजय मिश्रा की जगह विपुल दुबे को ज्ञानपुर सीट से प्रत्याशी बनाया. विजय मिश्रा ने जेल से चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा. इसी के बाद विजय मिश्रा की विपुल दुबे से राजनीतिक अदावत शुरू हो गई. 

गैंगरेप केस में दोषी ठहराया गया
एक महिला लोकगायिका के साथ गैंगरेप केस में नवंबर 2023 में वाराणसी की कोर्ट ने 15 साल की कारावास की सजा सुनाई. इस दौरान कोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसा अपराध समाज के विश्वास के साथ विश्वासघात है. यह फैसला केवल एक व्यक्ति की सजा नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग पर न्यायपालिका की कठोर टिप्पणी भी था.

नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर बम ब्लास्ट केस में नाम 
विजय मिश्रा का नाम 2010 में तत्कालीन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' पर हुए रिमोट कंट्रोल बम हमले के मामले में भी सामने आया था. इस हमले में दो लोगों की मौत हुई थी. यह मामला उस दौर के अपराध-राजनीति गठजोड़ की गंभीरता को भी उजागर करता है. इसके अलावा ईडी ने जांच में पाया कि पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उसके परिवार ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन को वैध बनाने के लिए कंपनियों और बेनामी निवेश का सहारा लिया. जांच एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज और रीवा में करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं. 

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