प्रयागराज में संतों के विवाद में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण का बैंक खाता सीज, लेन-देन पर रोक

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें अखाड़े की देशभर में फैली संपत्तियों की बिक्री और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी गई है. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है, जिससे अखाड़े के प्रशासनिक और वित्तीय कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा.

जानिए पूरी बात ?

जानकारी के अनुसार, कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स के सहायक रजिस्ट्रार ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संस्था की किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेचा नहीं जा सकेगा और न ही उसे लीज पर दिया जा सकेगा.

देशभर में मौजूद संपत्तियों का अवैध रूप से विक्रय

यह मामला तब शुरू हुआ जब महंत अग्रदास की ओर से अखाड़े की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए. उन्होंने आरोप लगाया था कि अखाड़े की देशभर में मौजूद संपत्तियों का अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है और कई स्थानों पर अतिक्रमण भी हो चुका है. इन आरोपों के आधार पर मामले की जांच की मांग की गई थी. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2025 को आदेश जारी करते हुए तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया था. हालांकि तय समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी क्रम में, पहले से जांच कर रहे अधिकारी को हटाकर नए जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है, ताकि निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित की जा सके. इसके साथ ही अखाड़े के बैंक खातों पर भी आंशिक रोक लगा दी गई है. आदेश के अनुसार, बैंक खातों से केवल वेतन, बिजली बिल और पानी जैसे आवश्यक खर्चों के लिए ही भुगतान किया जा सकेगा. अन्य सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

प्रशासन का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया है. अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो अखाड़े की संपत्तियों और वित्तीय गतिविधियों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करेगी.

यह भी पढ़ें : हरदोई में 'शट अप' वाली प्रिंसिपल पर FIR! छात्र की मां पर भड़कने वाली शिक्षिका की स्कूल में एंट्री बैन, BSA की बड़ी कार्रवाई



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !