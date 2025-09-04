पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश सुनील लोनिया का हाफ एनकाउंटर, 15 हजार के इनामी के पैर में लगी गोली

Barabanki Encounter: बाराबंकी जिले में बुधवार की देर रात थाना फतेहपुर और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली, जब चोरी की घटनाओं में वांछित 15 हज़ार रुपये के इनामी बदमाश सुनील लोनिया उर्फ सुनील पुत्र रामबख्श निवासी टेकुवा थाना मोहम्मदपुर खाला को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली

मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे दबोच लिया गया. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

फतेहपुर थाना क्षेत्र का मामला

घटना फतेहपुर थाना क्षेत्र के सिहाली मार्ग पर हुई. पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से इस मार्ग पर मौजूद है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन युवक मोटरसाइकिल से कूदकर भागने लगा और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की. आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया और पकड़ा गया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस, चोरी से संबंधित 1000 रुपये नगद और एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद की है. शुरुआती जांच में सामने आया कि सुनील लोनिया फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम बेहटी में 3/4 जून की रात साथियों संग एक घर से नकदी और जेवरात की चोरी में शामिल था.

आरोपी पर 15 हजार का इनाम

इसी मामले (मु0अ0सं0 418/2025, धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस) में उसके ऊपर 15 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. बता दें कि गिरफ्तार सुनील लोनिया पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. इनमें चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं.

दो साथी एनकाउंटर में पहले हो चुके गिरफ्तार

इससे पहले भी 21 जून को हुई मुठभेड़ में उसके दो साथी भागी उर्फ पंकज और समर सिंह उर्फ पपली को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुनील लोनिया लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और उसकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.