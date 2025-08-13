Prayagraj News: टोल कर्मियों को पीटा, तोड़ डाला बैरियर...प्रयागराज में बीजेपी सांसद के समर्थकों ने गजब की दबंगई!

Prayagraj News: प्रयागराज में बीजेपी सांसद के समर्थकों की दबंगई देखने को म‍िली है. हंडिया टोल प्‍लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी सांसद डॉ. विनोद बिंद का काफ‍िला गुजर रहा था. टोल प्‍लाजा पार करते समय तकनीकी खराबी के चलते बूम बैरियर काफ‍िले में शामिल एक कार पर गिर गया. इसके बाद बीजेपी सांसद के समर्थकों ने कार से उतरक कर टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी.

बीजेपी सांसद के समर्थकों पर मारपीट का आरोप

बीजेपी सांसद डॉ. विनोद बिंद के समर्थकों का मारपीट का वीडियो टोल प्‍लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी सांसद के समर्थक लाठी-डंडे लेकर टोल कर्मियों को पीट रहे हैं. हंडिया टोल प्लाजा में कार्यरत शिफ्ट इंचार्ज अमित कुमार सिंह ने थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है. तहरीर के मुताबिक, भदोही से बीजेपी सांसद डॉ. विनोद बिंद का काफिला टोल प्लाजा पार कर रहा था.

बूम बैरियर गिरा तो सांसद के समर्थक हो गए आग बबूला

इसी दौरान तकनीकी खराबी के चलते काफिले में शामिल एक वाहन पर बूम बैरियर गिर गया. इससे नाराज काफिले में शामिल सांसद के समर्थकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की. तहरीर के मुताबिक, समर्थकों ने शिफ्ट इंचार्ज अमित कुमार सिंह, टोल कलेक्टर सूर्य प्रकाश बिंद और अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की और गाली गलौज की. आरोप लगाया गया है कि अन्य लाइनों के बूम बैरियर हटाकर सभी वाहनों के लिए प्लाजा फ्री कर दिया गया. बीजेपी सांसद के समर्थकों की इस दबंगई से शासन को भी आर्थिक नुकसान पहुंचा है.

मंगलवार की घटना

थाना अध्यक्ष हंडिया को दी गई तहरीर में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है. घटना मंगलवार 12 अगस्त को 7:55 बजे की बताई जा रही है. थाना अध्‍यक्ष का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है. तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

