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30 साल का इंतजार खत्म! गंगा पर बनेगा नया पुल, भदोही-प्रयागराज की दूरियां होंगी खत्म

bhadohi News: भदोही और प्रयागराज के बीच गंगा नदी पर बनने वाले 1320 मीटर लंबे पुल का भूमि पूजन संपन्न हुआ. करीब 320 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना लाखों लोगों की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार देगी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 14, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:46 PM IST
30 साल का इंतजार खत्म! गंगा पर बनेगा नया पुल, भदोही-प्रयागराज की दूरियां होंगी खत्म
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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