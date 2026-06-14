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भदोही/शरद मौर्या: भदोही और प्रयागराज की सीमा पर रहने वाले लाखों लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और भावुक पल सामने आया है. जिस पक्के पुल का इंतजार पिछले तीन दशकों (30 साल) से किया जा रहा था, उसका सपना अब साकार होने जा रहा है. गंगा नदी पर बनने वाले ₹320 करोड़ की लागत के इस बहुप्रतीक्षित पुल का रविवार को पूरे विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया. इस पुल के निर्माण से न केवल दो जिलों की दूरियां मिटेंगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी.
विधायक विपुल दुबे ने किया शिलान्यास
ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपुल दुबे ने तुलसीकला गंगा घाट पर आयोजित भव्य समारोह में भूमि पूजन कर इस महत्वाकांक्षी पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया. इस अवसर पर क्षेत्रीय जनता ने इसे विकास की एक बड़ी सौगात और ऐतिहासिक उपलब्धि बताया.
पुल की मुख्य विशेषताएं और लागत
कुल लागत: लगभग 320 करोड़ रुपये
लंबाई: करीब 1320 मीटर लंबा होगा यह पुल.
पिलर (पाये): इस विशाल पुल का निर्माण 13 पायों पर किया जाएगा.
कनेक्टिविटी: यह पुल भदोही के धनतुलसी घाट को प्रयागराज के डेंगुरपुर घाट से सीधे जोड़ेगा.
डीघ-कोनिया क्षेत्र को मिलेगी बड़ी राहत
गंगा नदी से तीन तरफ से घिरे डीघ-कोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए यह पुल किसी वरदान से कम नहीं है. अब तक इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए भारी कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता था. पुल बन जाने के बाद हजारों-लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी दैनिक यात्रा सुगम हो जाएगी. ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने बताया कि यह पुल केवल आवागमन का माध्यम नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और पर्यटन विकास का नया द्वार बनेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम लगातार जारी है.
व्यापार और धार्मिक पर्यटन को लगेंगे पंख
इस पुल के निर्माण से केवल भदोही और प्रयागराज ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर के लोगों को भी सीधा फायदा पहुंचेगा. मध्य प्रदेश (MP) की ओर आने-जाने वाले व्यापारियों और आम यात्रियों का समय और दूरी दोनों काफी कम हो जाएगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. सीतामढ़ी, मां विंध्यवासिनी धाम (मिर्जापुर) और संगम नगरी प्रयागराज के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से धार्मिक पर्यटन का बड़ा हब विकसित होगा.
तीन दशक के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई इस परियोजना को लेकर स्थानीय जनता में भारी उत्साह है. भूमि पूजन संपन्न होने के बाद अब सभी की नजरें इस पुल के तेजी से निर्माण होने और इसके जल्द पूरा होने पर टिकी हैं.