डीघ-कोनिया क्षेत्र को मिलेगी बड़ी राहत

गंगा नदी से तीन तरफ से घिरे डीघ-कोनिया क्षेत्र के लोगों के लिए यह पुल किसी वरदान से कम नहीं है. अब तक इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के लिए भारी कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता था. पुल बन जाने के बाद हजारों-लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी दैनिक यात्रा सुगम हो जाएगी. ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने बताया कि यह पुल केवल आवागमन का माध्यम नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और पर्यटन विकास का नया द्वार बनेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम लगातार जारी है.