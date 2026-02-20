लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला, पत्नी जैसे रहने वाली महिला भी गुजारा भत्ता की हकदार; पुरुषों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का संदेश

Live In Relationship Allahabad HighCourt Verdict: लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं, तो अलगाव की स्थिति में महिला को भरण-पोषण का अधिकार मिलेगा. यह अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दिया जाएगा.

क्या है कोर्ट का मानना?

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि केवल विवाह का पंजीकरण ही किसी महिला को संरक्षण देने का आधार नहीं हो सकता. यदि दोनों पक्षों के बीच संबंध सामाजिक रूप से पति-पत्नी जैसे रहे हैं, तो कानून महिला को असहाय स्थिति में नहीं छोड़ सकता. कोर्ट का मानना है कि ऐसे रिश्तों में महिला अक्सर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती है.

इस मामले में कोर्ट ने क्या कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि धारा 125 का उद्देश्य केवल कानूनी पत्नी तक सीमित नहीं है. इसका मकसद उन महिलाओं को भी संरक्षण देना है, जो लंबे समय तक एक रिश्ते में रहने के बाद अलगाव का सामना करती हैं. यदि यह साबित हो जाए कि दोनों साथ रह रहे थे और समाज में उन्हें पति-पत्नी के रूप में देखा जाता था, तो महिला भरण-पोषण की हकदार होगी.

किसे मिलेगी फैसले से राहत?

माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को मिलेगी. खास तौर पर उनको जो लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हुए अपने करियर और जीवन के अहम साल एक रिश्ते को देती हैं. अलग होने पर अक्सर उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानियां झेलनी पड़ती है. हाईकोर्ट का ये फैसला उन्हें कानूनी सुरक्षा देगा.

पुरुषों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा संदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरुषों के लिए यह भी संदेश दिया है कि लिव-इन रिलेशनशिप कोई अस्थायी या गैर-जिम्मेदार रिश्ता नहीं है. यदि कोई पुरुष लंबे समय तक किसी महिला के साथ पति की तरह रह रहा है, तो उस पर जिम्मेदारियां भी होंगी. अलगाव की स्थिति में वह जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता. इस फैसले से लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर समाज में चल रही भ्रम की स्थिति काफी हद तक साफ होगी. इतना ही नहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी. जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. ये उनके लिए राहत वाली खबर है.

