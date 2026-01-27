Advertisement
प्रयागराज

शंकराचार्य का सबूत मांगना गलत....स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भड़कीं उमा भारती

Uma Bharti: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद और गहराता जा रहा है. बीजेपी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 27, 2026, 04:01 PM IST
Uma Bharti Reaction on Swami Avimukteshwaranand: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का प्रयागराज माघ मेले में अनशन जारी है. यूपी सरकार और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच गतिरोध जारी है. अब बीजेपी नेता भी अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर रहे हैं. मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान सामने आया है. उमा भारती ने प्रयागराज माघ मेला प्रशासन द्वारा शंकराचार्य होने के सबूत मांगने को पूरी तरह अनुचित करार दिया है.

प्रशासन ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमा भारती ने लिखा, मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है. यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का और विद्वत परिषद का है. 

