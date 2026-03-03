कौशांबी में लापता बीएलओ का शव यमुना के टापू पर मिला! पांच दिन बाद खुला मौत का राज

कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पांच दिनों से लापता बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एवं सहायक अध्यापक का शव यमुना नदी के बीच बने टापू पर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है.

जानिए पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला सरायअकिल थाना क्षेत्र के धरमपुर कनैली गांव का है. यहां के निवासी 56 वर्षीय कृष्ण बाबू वर्मा प्राथमिक विद्यालय कनैली में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे. इसके साथ ही वह निर्वाचन कार्य के तहत बीएलओ की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे.

जानिए क्या कहते है परिवार वाले

परिजनों के मुताबिक, 25 फरवरी की सुबह कृष्ण बाबू वर्मा घर से विद्यालय जाने के लिए निकले थे. सुबह करीब साढ़े नौ बजे उन्होंने परिवार को फोन कर बताया था कि वह बीएलओ से जुड़े सरकारी कार्य के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं. इसके कुछ समय बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया और उनसे संपर्क पूरी तरह टूट गया. देर शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी.

परिवार में छाया मातम

परिजनों ने सरायअकिल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी. इसी बीच सोमवार को कौशांबी थाना क्षेत्र स्थित महिला पुल के नीचे यमुना नदी के बीच बने टापू पर ग्रामीणों ने एक शव पड़ा देखा. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया.शव की पहचान लापता शिक्षक कृष्ण बाबू वर्मा के रूप में हुई. पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

परिवार का आरोप

खबर के मुताबिक, मृतक की बेटी ने पहले ही अपने पिता पर बीमारी के बावजूद ड्यूटी का दबाव होने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि लगातार कार्यभार के चलते उनके पिता मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे.घटना की जानकारी मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और बीएसए सहित कई शिक्षक मृतक के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त की. बीएसए ने परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है.फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

