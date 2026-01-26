मंदिर के दरवाजे पर किसान का शव लटकता मिला, हत्या की आशंका से फतेहपुर में मचा हड़कंप

फतेहपुर न्यूज/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक किसान का शव गांव के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर फांसी के फंदे से लटका मिला. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान स्थानीय किसान के रूप में हुई है. घटना थरियांव थाना क्षेत्र के सखियांव गांव की बताई जा रही है.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

ग्रामीणों का आरोप है कि किसान की पहले हत्या की गई और बाद में शव को मंदिर के मुख्य दरवाजे पर टांग दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके. इस आशंका के चलते गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला. घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए और न्याय की मांग करने लगे.

घटना से गांव में दहशत, तनावपूर्ण माहौल

मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह से शव मिलने की घटना ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था, ऐसे में आत्महत्या की बात गले नहीं उतरती. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग डरे-सहमे नजर आ रहे हैं.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही थरियांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाके को घेरकर जांच पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि हर पहलू की गहनता से जांच की जा सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. साथ ही, गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मृतक के पारिवारिक व सामाजिक संबंधों की भी जांच की जा रही है.

पुलिस ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा

पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

