Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3087115
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

मंदिर के दरवाजे पर किसान का शव लटकता मिला, हत्या की आशंका से फतेहपुर में मचा हड़कंप

Fatehpur News: फतेहपुर में एक किसान का शव गांव के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर फांसी के फंदे से लटका मिला. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान स्थानीय किसान के रूप में हुई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंदिर के दरवाजे पर किसान का शव लटकता मिला, हत्या की आशंका से फतेहपुर में मचा हड़कंप

फतेहपुर न्यूज/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक किसान का शव गांव के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर फांसी के फंदे से लटका मिला. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान स्थानीय किसान के रूप में हुई है. घटना थरियांव थाना क्षेत्र के सखियांव गांव की बताई जा रही है.

जानें क्या हैं पूरा मामला ? 
ग्रामीणों का आरोप है कि किसान की पहले हत्या की गई और बाद में शव को मंदिर के मुख्य दरवाजे पर टांग दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके. इस आशंका के चलते गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला. घटना की खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए और न्याय की मांग करने लगे.

घटना से गांव में दहशत, तनावपूर्ण माहौल
मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह से शव मिलने की घटना ने गांव के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. ग्रामीणों का कहना है कि मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था, ऐसे में आत्महत्या की बात गले नहीं उतरती. घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग डरे-सहमे नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही थरियांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाके को घेरकर जांच पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि हर पहलू की गहनता से जांच की जा सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी. साथ ही, गांव के लोगों से पूछताछ की जा रही है और मृतक के पारिवारिक व सामाजिक संबंधों की भी जांच की जा रही है.

पुलिस ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा
पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें :Hathras News: थूक लगाकर तंदूर में सेकी रोटियां, हाथरस में होटल कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद
 

TAGS

Fatehpur News

Trending news

Fatehpur News
मंदिर के दरवाजे पर किसान का शव लटकता मिला, हत्या की आशंका से फतेहपुर में मचा हड़कंप
hathras news
थूक लगाकर तंदूर में सेकी रोटियां, हाथरस में होटल कारीगर की घिनौनी हरकत कैमरे में कैद
Etawah news
यूपी के गांव में खजानों से भरा मटका मिला, लूट को लेकर गांव में मची अफरा-तफरी
alankar agnihotri
कौन हैं PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री? अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर दे दिया इस्तीफा
Agra News
गणतंत्र दिवस पर ताजमहल में तिरंगा लहराने का दावा, वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप
Agra News
बॉयफ्रेंड ने ली गर्लफ्रेंड की जान, क्राइम पेट्रोल से सीखा जुर्म छिपाने का खेल
Noida News
दीवारें गिरने का खतरा...अथॉरिटी-बिल्डर की मनमानी से परेशान ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी
Bahraich news
बहराइच-लखीमपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत, दो घायल
Lucknow news
लखनऊ में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह! योगी 35 पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित
Republic Day 2026
उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह! CM धामी ने दी शुभकामनाएं