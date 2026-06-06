हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर बमबाजी का आरोप

बता दें कि इसके पहले भी इलाहाबाद केंद्रीय विश्विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर बमबाजी के आरोप लग चुके हैं. कई बार विश्विद्यालय प्रशासन बमबाजी के आरोप में चिन्हित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई भी कर चुका है, लेकिन इन सबके बावजूद बमबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं. बीते महीने 16 मई को विश्विद्यालय प्रशासन 13 छात्रों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर चुका है. इसमें 7 छात्र पीसीबी छात्रावास से जुड़े हैं, बाकी छात्र एसएसएल हॉस्टल के थे. जिनके खिलाफ न सिर्फ विश्विद्यालय प्रशासन ने निलंबन की कार्रवाई की बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराया गया.