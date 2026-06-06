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डीजे हॉस्टल के अधीक्षक के आवास पर बमबाजी, हालैंड हॉल के छात्रों पर लगा दहशत फैलाने का आराेप

Allahabad University: डीजे छात्रावास के अधीक्षक के आवास पर बमबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कर्नलगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 06, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:51 PM IST
डीजे हॉस्टल के अधीक्षक के आवास पर बमबाजी, हालैंड हॉल के छात्रों पर लगा दहशत फैलाने का आराेप
Image Credit: Allahabad Central University

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