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मो. गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीजे छात्रावास के अधीक्षक के आवास पर बमबाजी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया गया है कि उन्हें जान से मारने की नीयत से आवास को निशाना बनाकर बमबाजी की गई है. बमबाजी की घटना के बाद उनका परिवार बेहद डरा और सहमा हुआ है.
हर दिन रात में हो रही बमबाजी
छात्रावास अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह ने तहरीर में आरोप लगाया है कि बमबाजी की घटना हालैंड हॉल हॉस्टल की तरफ से की जाती है. उन्होंने कहा है कि हालैंड हॉल हॉस्टल की तरफ से आरोपी आकर हर दिन रात में बमबाजी की घटना करके दहशत फैलाते हैं. कर्नलगंज थाने की पुलिस ने डीजे हॉस्टल के अधीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.
हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर बमबाजी का आरोप
बता दें कि इसके पहले भी इलाहाबाद केंद्रीय विश्विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों पर बमबाजी के आरोप लग चुके हैं. कई बार विश्विद्यालय प्रशासन बमबाजी के आरोप में चिन्हित छात्रों के खिलाफ कार्रवाई भी कर चुका है, लेकिन इन सबके बावजूद बमबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहीं हैं. बीते महीने 16 मई को विश्विद्यालय प्रशासन 13 छात्रों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर चुका है. इसमें 7 छात्र पीसीबी छात्रावास से जुड़े हैं, बाकी छात्र एसएसएल हॉस्टल के थे. जिनके खिलाफ न सिर्फ विश्विद्यालय प्रशासन ने निलंबन की कार्रवाई की बल्कि एफआईआर भी दर्ज कराया गया.
पीसीबी छात्रावास में बम बनाते समय उड़ गया था छात्र का हाथ
दिसंबर 2023 में पीसीबी छात्रावास के कमरा नंबर 68 में बम बनाते समय एक छात्र का हाथ भी उड़ गया था. इसके बाद विश्विद्यालय प्रशासन ने हॉस्टलों में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ वॉशआउट अभियान भी चलाया था. हालांकि वॉशआउट कार्रवाई के बाद कुछ दिनों जरूर छात्रावासों में शांति रही, लेकिन एक बार फिर से इलाहाबाद केंद्रीय विश्विद्यालय के छात्रावासों में बमबाजी की घटनाएं सामने आने लगीं हैं. इसके बाद विश्विद्यालय के छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं.