धोखे में बदला प्यार, गूगल की तकनीक बनी हथियार; रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के शव ने खोला की हत्या का राज

अली मुक्ता/कौशांबी: कौशांबी में युवक की शादी में बाधा बन रही प्रेमिका की इंटरनेट पर मिली सलाह की मदद से हत्या करने का मामला प्रकाश में आया. पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी और उसके साथी युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया, विस्तार से बताते हैं.

जिले के सैनी थाना क्षेत्र के परसीपुर जीव के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर 7 फरवरी की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. रेलवे कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही सैनी थानाध्यक्ष पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की गई. शुरुआत में यह मामला हादसा या आत्महत्या लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो इसके पीछे एक साजिशन हत्या की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई.

सोशल मीडिया की मदद से मृतका की पहचान मोहम्मदपुर पाइंस थाना क्षेत्र के हिसाबाबाद की रहने वाली उर्मिला देवी के रूप में हुई. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के अनुसार, उर्मिला देवी के पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी. पति के निधन के बाद उसकी जान-पहचान जवाई पड़री निवासी दिनेश से हुई. धीरे-धीरे यह संपर्क प्यार में बदल गया और दोनों साथ रहने लगे.

कहानी में मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले दिनेश की शादी कहीं और तय हो गई. यह बात उर्मिला देवी को पता चली तो उसने इस शादी का विरोध करना शुरू कर दिया और दिनेश पर दबाव बनाने लगी. दिनेश ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने खौफनाक रास्ता चुन लिया.

दिनेश ने अपने रिश्तेदार रंजीत कुमार के साथ मिलकर उर्मिला को रास्ते से हटाने की साजिश रची. दोनों ने गूगल पर हत्या के तरीके तक सर्च किए. 7 फरवरी को दिनेश, उर्मिला को दवा दिलाने के बहाने मंझनपुर लेकर गया. दवा दिलाने के बाद वापसी के दौरान रेलवे ट्रैक के पास रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई. पहचान छुपाने के लिए मृतका के मुंह पर टेप लगाया गया और शव को रेलवे ट्रैक पर रखकर दोनों फरार हो गए.

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उनके पास से घटना में प्रयुक्त टेप, मृतका का मोबाइल फोन, दवाइयां और दवा का लिफाफा बरामद किया गया है. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है.

यह मामला एक बार फिर बताता है कि जब प्यार धोखे में बदलता है और तकनीक अपराध का हथियार बन जाती है, तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है.

