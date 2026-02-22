तौलिया, शीशा-कंघी और अंडरवियर के चक्कर में 'ओवर' हुआ बजट?...... BSNL डायरेक्टर के 'शाही आवभगत' ने सोशल मीडिया पर मचाया गदर

Prayagraj News: बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल का 25 फरवरी को संगम नगरी का दौरा प्रस्तावित था. इसको लेकर प्रयागराज डीजीएम द्वारा 19 फरवरी को प्रोटोकॉल जारी किया गया. इसमें बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल के आवभगत में 50 अधिकारियों की फौज लगा दी गई. जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रोटोकॉल जारी हुआ. डायरेक्टर विवेक बंजल ने फिलहाल अपना प्रयागराज रौदा रद्द कर दिया.

50 अधिकारियों को सौंपी गई थी जिम्मेदारी

बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज दौरे को लेकर 50 अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी. सोशल मीडिया पर वायरल हुए प्रोटोकॉल में डायरेक्टर विवेक बंजल का मिनट 2 मिनट कार्यक्रम जारी हुआ है. इसमें साबुन, शीशा, कंघी, तौलिया, तेल से लेकर अंडरवियर तक की जिम्मेदारी सौंपने का जिक्र है. प्रोटोकॉल इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया है. हालांकि अब इस प्रोटोकॉल को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है.

क्यों रद्द हुआ दौरा? पता नहीं

प्रयागराज बीएसएनएल दफ़्तर के अधिकारियों के मुताबिक, डायरेक्टर का प्रस्तावित दौरा फिलहाल निरस्त हो गया है. हालांकि दौरा निरस्त क्यों और किस वजह से हुआ? यह कोई बात नहीं पा रहा है. माना जा रहा है कि प्रोटोकॉल के सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल होने के बाद हुई किरकिरी के चलते डायरेक्टर विवेक बंजल का प्रस्तावित दौरा निरस्त कर दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

संगम स्नान करने भी जाते डायरेक्टर साहब

19 फरवरी को डीजीएम प्रयागराज की ओर से जारी प्रोटोकॉल के अनुसार, बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल को 25 फरवरी को यहां आना था. उनके संगम स्नान के दौरान तौलिया, शीशा-कंघी, अंडर गारमेंट की भी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी अधिकारी और कर्मचारी को सौंपी गई थी. हालांकि, सोशल मीडिया में प्रसारित इस प्रोटोकॉल की पुष्टि सीधे तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन डायरेक्टर के प्रस्तावित दौरे की बात स्वीकार की जा रही है. सोशल मीडिया पर प्रोटोकॉल प्रसारित होते ही यूजर तरह-तरह के कमेंट करने लगे.

यह भी पढ़ें : अविमुक्तेश्वरानंद यौन उत्पीड़न मामला: पीड़ितों का होगा मेडिकल, जांच का बढ़ेगा दायरा, पढ़ें FIR कॉपी

यह भी पढ़ें : प्रयागराज मेडिकल नेग्लिजेंस: नसबंदी के दौरान महिला की मौत पर बड़ा एक्शन, डॉक्टरों समेत 6 पर FIR और जांच टीम गठित