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प्रयागराज: बसपा की अहम मंडलीय समीक्षा बैठक आज, संगठन की मजबूती पर रहेगा फोकस

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता को और तेज करते हुए, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आज प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित कर रही है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 08, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:01 AM IST
प्रयागराज: बसपा की अहम मंडलीय समीक्षा बैठक आज, संगठन की मजबूती पर रहेगा फोकस

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