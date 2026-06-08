बूथ स्तर पर होगी 'प्रोग्रेस रिपोर्ट' की जांच

बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा पार्टी के सांगठनिक विस्तार और मजबूती है. इसमें मंडल की सभी विधानसभाओं में बूथ गठन की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति और संगठन विस्तार की प्रगति रिपोर्ट की गहन समीक्षा की जाएगी. बसपा का हमेशा से मानना रहा है कि चुनाव जीतने की असली ताकत बूथ स्तर पर छिपी होती है. इसलिए, पार्टी नेतृत्व यह देखेगा कि कितने बूथों पर कमेटियां गठित हो चुकी हैं और जहां कमी है, वहां उसे कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए.