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Prayagraj News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता को और तेज करते हुए, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आज प्रयागराज में एक महत्वपूर्ण मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित कर रही है. यह बैठक पार्टी के आगामी चुनावी दृष्टिकोण और संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक धार देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.
प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में मंथन
इस मंडलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल करेंगे.उनकी उपस्थिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे. बैठक का मुख्य उद्देश्य मंडल की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच करना और उसे और अधिक गतिशील बनाना है.
बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?
यह बैठक पूरी तरह से सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बुलाई गई है. इसमें प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारी हिस्सा लेंगे. इसके अलावा, मंडल के कोऑर्डिनेटर और जिला प्रभारियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है. जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के एक साथ होने से रणनीतियों को लागू करना आसान होगा.
बूथ स्तर पर होगी 'प्रोग्रेस रिपोर्ट' की जांच
बैठक का सबसे मुख्य एजेंडा पार्टी के सांगठनिक विस्तार और मजबूती है. इसमें मंडल की सभी विधानसभाओं में बूथ गठन की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति और संगठन विस्तार की प्रगति रिपोर्ट की गहन समीक्षा की जाएगी. बसपा का हमेशा से मानना रहा है कि चुनाव जीतने की असली ताकत बूथ स्तर पर छिपी होती है. इसलिए, पार्टी नेतृत्व यह देखेगा कि कितने बूथों पर कमेटियां गठित हो चुकी हैं और जहां कमी है, वहां उसे कैसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
प्रभारियों की हो सकती है घोषणा
राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि इस बैठक के दौरान पार्टी कई विधानसभा सीटों के लिए नए प्रभारियों का ऐलान भी कर सकती है. इसे चुनावी तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है. विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति से पार्टी को उन क्षेत्रों में अपना प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज करने में बड़ी मदद मिलेगी.
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