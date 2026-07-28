Add Zee Business As A Preferred Source
App

प्रयागराज: बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सपा-बीजेपी पर हमला, 2027 में जनता के भरोसे सत्ता में आने का दावा

Vishwanath Pal statement: प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि जब-जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब-तब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 28, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:03 PM IST
प्रयागराज: बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सपा-बीजेपी पर हमला, 2027 में जनता के भरोसे सत्ता में आने का दावा

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मकान की छत गिरने से बच्चे की मौत, 4 गंभीर घायल, बरसात में मरम्मत के दौरान हुआ हादसा
Sambhal latest news17 min ago
2
prayagraj news17 min ago
3
jalaun news1 hr ago
4
चांदी का भाव1 hr ago
5
Varanasi News1 hr ago