प्रयागराज: बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सपा-बीजेपी पर हमला, 2027 में जनता के भरोसे सत्ता में आने का दावा

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा

आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए विश्वनाथ पाल ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि 2027 में बीएसपी किसी बड़े राजनीतिक दल के सहारे नहीं, बल्कि सीधे "जनता के साथ गठबंधन" करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी और सपा दोनों के बहकावे में आने वाली नहीं है. जनता बदलाव चाहती है और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो गरीबों, पिछड़ों और सर्वसमाज को न्याय दिला सकती है.