प्रयागराज: बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सपा-बीजेपी पर हमला, 2027 में जनता के भरोसे सत्ता में आने का दावा

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Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि जब-जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तब-तब देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है. प्रयागराज में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से हटाने में सपा और उसका गठबंधन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है.
सपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
विश्वनाथ पाल ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा के कार्यकाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी. उन्होंने विशेष तौर पर मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि सपा शासनकाल में आम जनता सुरक्षित नहीं थी. उनके अनुसार, न तो समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून का राज था और न ही मौजूदा बीजेपी सरकार में प्रदेश की कानून-व्यवस्था ठीक है. जनता दोनों ही पार्टियों के शासनकाल में त्रस्त हो चुकी है.
बीजेपी को हराने में सपा और उसका गठबंधन कमजोर
बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज के समय में समाजवादी पार्टी और उसके साथ खड़े गठबंधन में इतनी ताकत नहीं है कि वे अकेले दम पर बीजेपी को हरा सकें. उन्होंने कहा कि विपक्ष की ये पार्टियां जनता को सिर्फ धोखा देने का काम कर रही हैं. बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी का मुकाबला करने के लिए जनता के बीच जाकर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, जो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है.
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा
आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए विश्वनाथ पाल ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि 2027 में बीएसपी किसी बड़े राजनीतिक दल के सहारे नहीं, बल्कि सीधे "जनता के साथ गठबंधन" करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब बीजेपी और सपा दोनों के बहकावे में आने वाली नहीं है. जनता बदलाव चाहती है और बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है जो गरीबों, पिछड़ों और सर्वसमाज को न्याय दिला सकती है.
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