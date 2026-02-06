Advertisement
Zee UP-Uttarakhandप्रयागराज

कौशांबी में लापरवाही ने छीनी जिंदगी! 11 हजार वोल्ट की तार से झुलसी महिला, SDO और JE पर मुकदमा दर्ज

Kaushambi News: कौशांबी जिले में लापरवाही के चलते एक महिला की जान जाने के मामले में विधुत विभाग के एसडीएओ और जेई पर मुकदमा दर्ज हुआ है. मृतक के पति ने की तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 06, 2026, 02:02 PM IST
Kaushambi News
Kaushambi News/अली मुक्तेदा: उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक महिला की जान ले ली. सराय अकिल थाना क्षेत्र  में 4 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे 30 वर्षीय किरन देवी की करंट लगने से मौत हो गई.

 
कहां की है ये घटना?
घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के इमली गांव की थी. पुलिस को तहरीर देते बताया की 4 फरवरी को सुबह समय लगभग 7 बजे मेरी पत्नी किरन देवी उम्र लगभग 30 वर्ष की मृत्यु बिजली की 11000 वोल्ट की तार गिरकर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र एडवोकेट के खेत मे गिरी हुई थी, उसी से टकराकर गिर जाने क बाद किरण गंभीर रूप से झूलस गई और थोड़ी देर मौत हो गई. 

मृतक के पति ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए बताया कि यह हादसा बिजली विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी जूनियर इंजीनियर व एस.डी.ओ. विद्युत सब स्टेशन म्योहर स्थित बेनीराम कटरा की लापरवाही के कारण हुई है क्योकि कई वार मौखिक व लिखित शिकायत के बावजूद तार को हटवाने व उचित निराकरण नहीं किया गया . 

लगभग 40 वर्ष पुरानी तार है व टूटे विद्युत पोल लगे हैं. बस्ती के निकट है जे ई साहब इसे बनवाने का काम नही किए है. इन्हे लिखित भी दिया गया है. बराबर टाल मटोल किए है जिससे पत्नी की मौत हो गई. 

मृतका के पति ने क्या बताया?
मृतका के पति कुलदीप कुमार ने सराय अकिल पुलिस को तहरीर दिया जिसपर पुलिस ने विद्युत विभाग के एसडीओ विनय सिंह और जूनियर इंजीनियर जैन उद्दीन अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दिया है.

एसपी का बयान
मामले मे एडिशनल एसपी राजेश सिंह ने बताया की बुधवार को एक महिला की करंट से मौत हो गई थी खेत. पति ने आरोप लगाया था बिजली विभाग के अधिकारी पर. पुलिस ने पति के तहरीर एसडीओ और जूनियर इंजिनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अन्य जांच जारी की जा रही है. 

और पढे़ं: चाइनीस मांझा बना मौत का फंदा; लखनऊ में दो दिन में एक की मौत, एयरफोर्स रिटायर्ड जवान गंभीर घायल

यूपी में सड़क हादसों का तांडव! एनएच-731 पर ट्रैक्टर–इनोवा की टक्कर, एक की मौत, छह गंभीर घायल

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

kaushambi news

