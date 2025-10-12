हमारे बड़े नेताओं ने सरेंडर कर दिया....चंद्रशेखर आजाद का बसपा सुप्रीमो मायावती पर तंज

Prayagraj News: आजाद समाज पार्टी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधा है. प्रयागराज पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने चीफ जस्टिस पर जूता उछालने के मुद्दे पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि यह जूता चीफ जस्टिस पर ही नहीं बल्कि समूचे दलित पिछड़े समाज पर उछाला गया है. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार के खोखले दावों का ये परिणाम है कि देश के लोगों में समाज के कमजोर वर्ग के प्रति कितनी द्वेष की भावना है.

रायबरेली में हरिओम वाल्‍मीकि की हत्‍या पर उठाए सवाल

इतना ही नहीं चंद्रशेखर आजाद ने रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या पर भी सवाल उठाए. उन्‍होंने कहा कि बाबा के लोग बोलकर हुई हत्या से अस्पष्ट है कि दलितों की जान यूपी में सुरक्षित नहीं है. वहीं, हरियाणा में एडीजीपी सुसाइड को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया. उन्‍होंने कहा कि एडीजीपी को झूठे मुकदमे में फंसाकर अपमानित किया जा रहा था. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें ये चिंता है कि कब कौन सा जूता? गोली या लाठी हमारे सम्मान पर न पड़ जाए.

पूरे समाज में डर और भय का माहौल

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज पूरे समाज में डर और भय का माहौल है. लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम लोग डरने और दबने वाले नहीं हैं. इशारों-इशारों में चंद्रशेखर आजाद ने मायावती पर भी निशाना साधा. उन्‍होंने कहा कि वो अलग बात है कि हमारे बड़े नेताओं ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन आजाद समाज पार्टी डरने वाली नहीं है वह मुखरता के साथ दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की आवाज को उठाएगी.

मायावती पर साधा निशाना

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जाति पूछकर आज लोगों को मारा जा रहा है. यह तब तक होता रहेगा जब तक कमजोर वर्गों के हाथों में शासन सत्ता नहीं आ जाती है. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम कमजोर वर्गों की लड़ाई के लिए तैयार हैं, समाज को जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आगे आना चाहिए. वहीं, लखनऊ में हुई रैली के दौरान मायावती के बयान पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि उनका कोई राज छिपा हुआ है. उन्होंने कहा कि मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, समाज से उनसे काफी उम्मीद थी. चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हुई हत्या और सीजेआई के ऊपर जूता उछालने के बाद बीजेपी की तारीफ करना समझ में नहीं आ रहा है.

