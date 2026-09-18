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पूजा पाल साइबर ठगी का शिकार, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 1.55 लाख रुपये

Prayagraj News: पूजा पाल के बैंक खाते से साइबर ठगों द्वारा 1.55 लाख रुपये उड़ाने का मामला सामने आया है. प्रयागराज पुलिस जांच में जुट गई है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 18, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:29 PM IST
पूजा पाल साइबर ठगी का शिकार, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 1.55 लाख रुपये

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