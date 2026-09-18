पूजा पाल साइबर ठगी का शिकार, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के खाते से साइबर ठगों ने उड़ाए 1.55 लाख रुपये

धूमनगंज पुलिस जांच में जुटी

धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. धूमनगंज पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर साइबर अपराध का मुकदमा दर्ज कर साइबर सेल की टीम की मदद से जांच की जा रही है. मोबाइल में मौजूद व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण डाटा के अनधिकृत एक्सेस या लीक होने की आशंका जताई गई है. पुलिस 22 अगस्त से 13 सितंबर के बीच हुए सभी यूपीआई लेनदेन और ट्रांजेक्शन आईडी खंगाल रही है. धूमनगंज पुलिस का कहना है कि संदिग्ध व्यक्ति, डिवाइस और यूपीआई आईडी की पहचान कर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.